影／車禍6成在路口！10月首辦交通安全月 火力全開大執法

為喚起全國民眾重視道路交通安全，交通部首次辦理交通安全月，並於今舉辦「110年全國交通安全月啟動記者會」。交通部長王國材說，每年車禍有六成在路口，該次重點就是路口安全，也請內政部配合加強執法。

交通部說，交通部為「點」發起交通安全月各種活動，連「線」教育部、內政部警政署、22地方縣市政府攜手辦理系列活動，並號召NGO團體、交通相關與民生產業業者、各種車隊業者等構成生活「面」的全面宣導。並且，以一個月的期間透過各地各種交通安全活動，希望將交通安全意識，深植至每位用路人，進而提升道路安全。

王國材說，每年事故自9月開始攀升，去年是交通安全周，效果很好，今年就變交通安全月，擇定「路口安全」為主題，此外，為加深民眾印象，將以「路口慢看停 行人停看聽」為宣導重點。會集中各縣市、交通部所有資源，集中火力，宣導交通安全讓國人知道。

王國材說，該次重點是路口安全，每年車禍有六成在路口，車跟車相撞跟撞到人而死亡有1300位。九大運輸業也會參加誓師活動，同時希望各警察局，針對路口違規加強執法。政府由上而下，加上民間由下而上，相信能發揮最大力量，朝向零死亡、零重傷目標。

教育部次長林騰蛟說，根據統計資料顯示，因為交通事故死亡有3000人，受傷高達48萬人，24歲以下青少年跟兒少有445人，占了七分之一，受傷16萬人，占了三分之一。

他說，各級學校交通安全教育向下扎根刻不容緩，會持續跟交通部努力。依據行政院道路交通秩序跟交通安全做改進，把交通安全向下扎根列成重點，希望強化學生交通安全知識技能跟態度。

交通部說，「路口」為人車交會最頻繁之處，常常有行人在車道停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機不專心、駕駛不讓行人、超速、闖紅燈等危險行為。為改善路口的安全與秩序，將「路口慢看停 行人停看聽」作成行動指引，呼籲駕駛朋友行經「路口放慢速度」、「注意周圍人車」、「停讓行人通過」；而行人過馬路也要「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」，駕駛與行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全。

交通部說，目前推動五項改善交通安全對策，包含高風險路口路廊改善：透過交通工程設施或交通管理手段，預定於110-111年改善完成1950處路口；公私協力推動全民終身道安教育：如教育部自110學年起規劃將交通部所訂定之國小、國中、高中交通安全基本能力教材，納入校訂課程或融入課程運用。落實嚴格新手駕駛考訓，推廣機車危險感知教育平台及補助機車駕訓，及培訓更多路老師深入各地鄉鎮區對高齡長輩互動宣講。

第三是危險行為優先取締，並結合科技執法輔助警力，提升執法強度；推動大車裝設行車視野輔助系統，車輛檢驗、路檢聯稽列為檢查重點，並推動整合式主動預警輔助系統；最後走動式督導促進地方落實道安工作，定期揭露道安績效與死傷資訊，提升地方重視。