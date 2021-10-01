影／奇美啟用精準醫療 快速確認基因與用藥 造福病患

「個人化疾病預防、精準醫療」正風行，奇美醫學中心因應潮流、基因定序臨床需求漸增，成立「精準醫學中心」今天啟用，全基因檢測原需一兩個月，現在一兩天就能完成；院長邱仲慶去年底拍板添購兩台造價千萬元次世代定序儀器，建置獨立檢驗流程；歷時9個月實驗室建置和人員訓練上線。

邱仲慶說，同一種癌症因為患者基因不同、治療藥物方式也可能不同，例如大家比較熟悉的標靶治療，就是要看患者的基因是否適合、該用哪一種藥物，這是所謂精準醫療的重要概念；除藥物、基因，微量元素、維生素檢測也非常重要，也是精準醫學中心發展重點，快速檢測造福病患、有助增進國人健康。

院方舉59歲女性肺癌轉移骨頭患者為例，右肺、骨頭多處結節手術切除診斷為轉移性肺腺癌，常規標靶用藥基因檢測發現無標靶藥物可治，只能化療搭配免疫治療兩年。

年初患者全身骨掃描發現多處新發轉移性結節，經次世代定序檢測，找到腫瘤有罕見「表皮生長因子接受器」突變，適合特定標靶藥物，6月至今病情穩定且最近一次檢驗影像腫瘤縮小。顯示次世代定序能突破傳統檢測極限，為轉移性癌症病人找到治療契機。

醫療副院長田宇峯兼中心主任，整合核心實驗室、跨專科臨床團隊，將基因體、代謝體二種複雜體學科技，集中於同一核心實驗室，共同推動基因定序解構等精準醫學醫療業務。

田宇峯指出，基因定序適合作為標靶治療基礎，確定藥物選擇，進行各項基因缺陷、疾病預測；他舉例知名影星安潔莉娜裘莉因檢測發現基因缺陷、罹癌機率非常高，就提前手術；而代謝檢測能了解患者特定維他命、稀有元素缺乏狀況，得以精準治療。