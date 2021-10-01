快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／奇美啟用精準醫療 快速確認基因與用藥 造福病患

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新式設備使用台積電製作晶片、能快速檢測血液與組織檢體。記者周宗禎／攝影
新式設備使用台積電製作晶片、能快速檢測血液與組織檢體。記者周宗禎／攝影

「個人化疾病預防、精準醫療」正風行，奇美醫學中心因應潮流、基因定序臨床需求漸增，成立「精準醫學中心」今天啟用，全基因檢測原需一兩個月，現在一兩天就能完成；院長邱仲慶去年底拍板添購兩台造價千萬元次世代定序儀器，建置獨立檢驗流程；歷時9個月實驗室建置和人員訓練上線。

邱仲慶說，同一種癌症因為患者基因不同、治療藥物方式也可能不同，例如大家比較熟悉的標靶治療，就是要看患者的基因是否適合、該用哪一種藥物，這是所謂精準醫療的重要概念；除藥物、基因，微量元素、維生素檢測也非常重要，也是精準醫學中心發展重點，快速檢測造福病患、有助增進國人健康。

院方舉59歲女性肺癌轉移骨頭患者為例，右肺、骨頭多處結節手術切除診斷為轉移性肺腺癌，常規標靶用藥基因檢測發現無標靶藥物可治，只能化療搭配免疫治療兩年。

年初患者全身骨掃描發現多處新發轉移性結節，經次世代定序檢測，找到腫瘤有罕見「表皮生長因子接受器」突變，適合特定標靶藥物，6月至今病情穩定且最近一次檢驗影像腫瘤縮小。顯示次世代定序能突破傳統檢測極限，為轉移性癌症病人找到治療契機。

醫療副院長田宇峯兼中心主任，整合核心實驗室、跨專科臨床團隊，將基因體、代謝體二種複雜體學科技，集中於同一核心實驗室，共同推動基因定序解構等精準醫學醫療業務。

田宇峯指出，基因定序適合作為標靶治療基礎，確定藥物選擇，進行各項基因缺陷、疾病預測；他舉例知名影星安潔莉娜裘莉因檢測發現基因缺陷、罹癌機率非常高，就提前手術；而代謝檢測能了解患者特定維他命、稀有元素缺乏狀況，得以精準治療。

除部分癌症，家族病史、遺傳相關檢測多數需自費，價格不一，以肺癌成套檢測為例約需3萬元，早期無症狀阿茲海默症病患檢測1萬元。

奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心啟用精準醫學中心，能快速確認基因與藥物，造福病患。記者周宗禎／攝影

基因 患者 癌症

延伸閱讀

清大與哈佛研究團隊合作 發現抗體基因重組關鍵

國泰基因免疫ETF 聚光

年輕女生最容易暈針 醫師曝「會遺傳」：這是基因優勢

米蘭春夏時裝周／最美星二代強勢基因雲集寶格麗

相關新聞

入住長照機構補助今起開放申請 全台約10萬家庭受惠

緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理，凡1...

明年底前 機關學校不提供免洗餐具、包裝水及飲料杯

環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲 111年12月31日前實施。行政院所屬中央二...

手機回收抽好禮 廢資訊產品回收加碼送購物金

數位資訊時代，手機、平板及筆電等已成為現代市民的日常，為鼓勵民眾回收廢資訊產品，台北市環保局與環保署共同推動「廢手機及廢...

國外研究：打流感疫苗可降低24％確診新冠肺炎機率

近期施打新冠肺炎疫苗外，今也開打流感疫苗，衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗施打間隔7天。根據國外研究，發現流感疫苗可降低2...

新制上路！今起自助餐店、便當店需設紙餐具回收設施

今天起，自助餐店及便當店必須要備有分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，設施明顯處要標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字...

國慶連假湧觀光人潮 「省道易壅塞路段」看這裡

今年國慶日連續假期自10月9日（六）起至10月11日（一）止。交通部公路總局說，受到疫情趨緩，三天連續假期預估主要旅次以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。