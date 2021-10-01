國外研究：打流感疫苗可降低24％確診新冠肺炎機率

近期施打新冠肺炎疫苗外，今也開打流感疫苗，衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗施打間隔7天。根據國外研究，發現流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎風險，亦可降低其他疾病及重症風險，台灣家庭醫學醫學會呼籲，民眾10月初可先預約施打流感疫苗，一周後銜接施打第二劑新冠疫苗，補足疫苗空窗期，並提高自我防護力，減少感染重症風險。

流感疫苗今年共632萬8250劑，公費採二階段接種，10月1日起第一階段對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第二階段為11月15日起開放50歲至64歲50至64歲無高風險慢性病成人。

台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮總副院長黃信彰表示，施打疫苗可刺激免疫反應，抗原細胞產生免疫力，新冠肺炎讓民眾更加重視施打疫苗，施打流感疫苗亦可防重症、死亡及家庭社會負擔。國外研究發現，施打流感疫苗可降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症及住院率，國外醫療院所也證實這項論點。

黃信彰表示，根據密西根健康照護體系分析450萬筆資料，其中2萬7千人在新冠疫情前半年至一年曾施打流感疫苗，經新冠PCR採檢後，發現降低24%感染新冠機率、呼吸衰竭減少48%、住院天數少4天。英國利用基層照護資料庫分析6921個確診新冠病人，發現有打流感疫苗者，確實可以減少15%住院率、減少22%死亡率。

台灣家庭醫學醫學會因應新冠疫情做一份問卷調查，發現民眾願意施打疫苗，保護力是第一考量（87.1%），其次是安全性（76.6%），病毒變異性（32.3%），但考量疫苗培養方式的人數卻不到2成（16.1%）。黃信彰說，疫苗製程培養方式的不同是影響疫苗保護力與效力的關鍵因素，問卷結果顯示，只有46%民眾知道流感疫苗製程培養方式，有分雞蛋培養和哺乳類細胞培養，細胞培養疫苗較雞蛋培養疫苗增高10%保護力。

近期施打多種疫苗，包括新冠肺炎疫苗AZ、莫德納、BNT及高端4種廠牌，還有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等。黃信彰說，國外為了避免民眾頻繁到醫療機構，多採取一次性施打，施打部位僅間隔一個銅幣，相較台灣較重視疫苗副作用，擔心同時施打產生交互作用，無法釐清副作用，因此台灣疾管署公告，不同疫苗施打須間隔一周。他建議，民眾若尚未輪到新冠疫苗，可先施打流感疫苗。

根據問卷調查，去年流感疫苗施打率僅2成，年齡在35至45歲之間不屬於公費流感疫苗接種、且家中有12歲以下子女的家長，自費施打流感疫苗比例僅20.3%，這群家長年現在尚未施打新冠疫苗。黃信彰表示，台灣目前新冠疫苗第二劑覆蓋率偏低狀況下，流感疫苗的施打更為防疫關鍵，流感疫苗公費自費都應該施打，以提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險。