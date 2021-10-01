新制上路！今起自助餐店、便當店需設紙餐具回收設施

今天起，自助餐店及便當店必須要備有分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，設施明顯處要標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整、清楚可見，無限制字型樣式及字體大小。

環保署表示，110年6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，新法今天開始實施。

環保署說，公告主要針對有提供座位供消費者現場食用、並且以紙餐具（包含盒、盤、托盤、碗、碟等）盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，店家應依規定，在店內設置供紙餐具回收用的資源回收設施、採取必要回收宣導措施及交付回收。但對內用顧客提供重複清洗的環保餐具或以外帶、外送為主之店家，不在管制範圍；鼓勵源頭減量，重複使用餐具。

環保署表示，營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送語音等回收宣導措施，提醒民眾做好紙餐具「清理、分類、堆疊」；最後須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具之回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收。環保署提醒業者應加速設置紙餐具回收分類專區，落實紙餐具回收分類，不要因為一時的疏忽違反規定而受罰。

環保署說，紙餐具是公告應回收廢棄物，民眾用完餐後，可以衛生紙清理紙餐具，再將垃圾、廚餘、餐具分類，最後把餐具堆疊以利回收。環保署呼籲民眾不只外食做到紙餐具清分疊，在家也要做好紙餐具清分疊，加強居家環境衛生清潔，落實垃圾分類與資源回收。

環保署表示，為鼓勵民眾使用環保餐具，改善一次性餐具使用狀況，至110年10月底前，各地方環保局將陸續以不同型式分別辦理優惠（折扣）活動，如新竹市「紙餐具循環再利用消廢抽好禮」（至10月15日止）、台東市「自備環保餐具享折扣」（5元折價券，至10月27日止）等活動，相關活動訊息民眾可隨時點閱各環保局官方網站上查詢。