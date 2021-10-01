三橫健行公益圓夢 救國團鼓勵身障朋友勇於挑戰

「有一種感動是圓你的夢！」救國團熱情邀請各縣市身障朋友及陪走家人90人，由救國團義工及醫護團隊30餘人陪同，於10月1日至3日參加「北橫、中橫、南橫健行」身障公益活動，同時於10月1日上午9時20分在劍潭青年活動中心、台中市團委會及澄清湖水漾會館同步連線舉辦三橫健行的聯合啟行儀式，要幫身障朋友一圓親身體驗高山健行的夢想，一起挑戰橫貫公路20公里健行的不可能任務。

圖／救國團 提供

北橫健行、中橫健行、南橫健行是救國團歷年來最熱門的寒暑期營隊活動之一，是曾在這三條橫貫公路上健行的台灣四五六年級生在青春歲月中最美好的回憶！但卻也是讓身障朋友望之卻步且難以實踐的夢想！今年救國團在10月初疫情趨緩逐步解封之際，動員了各縣市救國團共同結合社會資源舉辦「北橫、中橫、南橫健行」身障公益活動，這三項健行活動將全程遵照政府防疫規範，要讓身障朋友也能完成屬於自己的橫貫公路健行壯舉。

救國團葛永光主任表示，本次公益活動係源自民國107年，由台中市救國團初次辦理「聲馨視懷圓夢之旅」帶著9位惠明盲校的孩子，挑戰完走「中橫健行」；兩年後，在中橫公路開通60周年又陪著13位下肢身障朋友，挑戰中橫健行32公里，完成「障足中橫圓夢六十」，向國人展現無比驚人的意志力和毅力，讓他們留下人生中非常特別的回憶。挾著這股帶著大家圓夢的心思與辦理公益活動的熱忱，救國團今年延續此項服務計畫，擴大發起「北橫、中橫、南橫健行」身障公益活動，邀請各縣市身障朋友一同參與，獲得了許多熱心公益團體與個人的贊助合作。

圖／救國團 提供

葛永光主任說，「三橫健行公益圓夢」自今年初即開始籌辦，原訂於暑假期間同步啟行，因逢本土疫情升溫警戒升級，為了確保活動成員的安全，經過了數次的延期與路線調整，終能在疫情警戒降級的九月開始辦理身障朋友的試走培訓，以評估其腳力及身體負荷狀況。葛主任強調，救國團長期投入各類社會公益活動，不斷透過幫助身障朋友圓夢，讓他們深刻感受到生命的韌性，尤其在試走訓練的時候，看著身障朋友們相互扶持，扭傷也堅持練習，儘管穿戴著輔具每一步都無比艱辛，仍然勇敢朝著夢想邁進，這讓救國團同仁和義工們無不敬佩感動。公益服務是救國團人一生的志業，我們很榮幸且很享受一同參與「三橫健行公益圓夢」的服務工作，享受付出的快樂及援夢圓夢的感動。

救國團於民國51年試辦「東西橫貫公路健行隊」，後於民國54年更名為「中橫公路健行隊」；又於民國59年開辦「北部橫貫公路健行隊」；再於民國64年開辦「南部橫貫公路健行隊」，在當時那個美好年代是非常受青年朋友喜愛的「自強活動」。儘管中橫公路曾於民國88年921地震而中斷20年、南橫公路曾於民國98年莫拉克颱風而柔腸寸斷10年搶修未通，在此公路上的救國團健行活動也被迫停辦多年。幾經調整路線，儘可能使其風華再現，救國團先後於民國98年及109年恢復辦理深具時代情感的中橫健行及南橫健行活動，又再次引燃年輕世代參與挑戰的熱潮。

圖／救國團 提供

為延續這三條橫貫公路上的美好故事，擴大讓更多民眾能親身體驗救國團經典營隊的獨特性，葛永光主任指示今年推動經典營隊常態化，不讓國人苦等寒暑假。救國團秋季「高山雲海祭」系列活動－北橫輕健行、中橫輕健行、中橫健行隊、新阿溪縱走森林秘境野營隊及武陵福壽山合歡群峰百岳輕裝隊等5項經典營隊，將在秋高氣爽的台灣山岳間逐一登場，歡迎民眾透過救國團休閒活動網上網報名，特別是在這後疫情時期，鼓勵民眾健身正向防疫，一起感受台灣山岳特殊景觀。