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流感疫苗不只防流感 COVID-19染疫重症風險雙降

中央社 / 台北1日電
藝人譚艾珍（左）擔任衛福部疾管署的防疫大使，在記者會中挽袖施打流感疫苗。衛福部疾管署提供
藝人譚艾珍（左）擔任衛福部疾管署的防疫大使，在記者會中挽袖施打流感疫苗。衛福部疾管署提供

流感季報到，醫師指出，流感和COVID-19雖是不同疾病，但美國研究發現，接種流感疫苗可降低24%染COVID-19風險，住院率、重症率也減少40%以上，呼籲民眾踴躍接種流感疫苗。

台灣家庭醫學醫學會日前進行「新冠疫苗與流感疫苗認知調查」，今天上午召開記者會公布調查結果。調查顯示，民眾選擇疫苗時，有多達87.1%在意疫苗保護力，其次是安全性、約76.6%，第三是病毒變異性、約32.3%。

台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰表示，流感病毒和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒雖然是不同的疾病，但根據多項國際研究，接種流感疫苗也有助於降低COVID-19染疫、重症及死亡風險。

黃信彰指出，美國密西根去年一項研究分析450萬筆健康資料，發現過去半年到一年曾接種流感疫苗者，感染COVID-19風險降低24%，住院率減少42%、重度呼吸衰竭減少48%，就連住院率都減少4天。

黃信彰說，台大醫院也利用全球藥學資料庫分析全球5000多萬筆資料，同樣發現接種流感疫苗後，可減少感染COVID-19及重症風險；另外，英國利用基層照護資料庫分析6900多名染疫個案，發現接種流感疫苗者即便染疫，仍可減少15%住院率、22%死亡率。

黃信彰解釋，接種疫苗後可刺激人體免疫反應，喚醒免疫細胞的免疫能力，即便面對流感病毒以外的病毒，仍具備一定保護力；反之，接種COVID-19疫苗後，或許也能降低感染流感風險。

每年秋冬是流感流行的季節，黃信彰說，今天是全台公費流感疫苗開打的日子，呼籲公費對象踴躍接種；另外，也建議非公費對象、但家中有12歲以下兒童的家長，可考慮自費接種，以提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險。

流感疫苗 COVID-19 美國

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