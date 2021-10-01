企業認養國有林地護環境 與林務局種樹4萬棵

為推動台灣森林及環境資源復育，日月光投控、日月光環保永續基金會投入山區植樹造林，種樹4萬棵，在高雄、新北、宜花茁壯成林；完成高雄山區2萬5680棵栽種成長後，去年再認養林務局羅東林管處轄內11.73公頃國有林地，種下1萬3700株小樹苗，一年來，在林務專業人員的照護下，存活率達9成。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光投控未來將投入更多資源認養國有林地，在台灣各山區進行植樹造林及森林復育與保育工作，列為日月光環保永續基金會的主要工作項目之一。

日月光集團去年與農委會林務局合作，以3年為期，捐助羅東林管處260萬元，認養花蓮縣和平、宜蘭、新北市文山等三個事業區三處國有林班地，共計11.73公頃，種下台灣杉、香杉、紅楠、紅淡比、相思樹、楓香、青剛櫟等樹苗，總計1萬3700棵，去年9月在北宜縣界公園旁的造林地舉辦植樹造林活動，用實際行動認養國有林地造林，為保護地球環境盡心。

日月光集團在106至109年捐助新台幣320萬元，認養屏東林管處轄內高雄市桃源區及田寮區共14.97公頃林地，種下2萬5680棵小樹苗，其中不少是蜜源樹種，如今小樹苗都已成長茁壯達數米高，蜂蝶成群穿梭林間採蜜，可補國內蜜源植物不足。

日月光集團表示，109年至111年再捐助260萬元，認養羅東林管處轄管11.73公頃林地，種樹1萬3700棵，除了台灣原生樹種外，也特別選擇瀕臨絕種與淨化空氣的樹種，期許能為氣候變遷與環境永續發展盡力。