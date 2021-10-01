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流感、新冠疫苗今起雙開打 施打量能「備受考驗」　

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
擔任流感疫苗防疫大使的譚艾珍表示，滿自從滿六十五歲以來，每年都會定期施打流感疫苗，今年已經步入第四年。記者謝承恩／攝影
擔任流感疫苗防疫大使的譚艾珍表示，滿自從滿六十五歲以來，每年都會定期施打流感疫苗，今年已經步入第四年。記者謝承恩／攝影

今日公費流感疫苗開打，防疫大使譚艾珍與女兒歐陽靖、孫子新醬現身接種流感疫苗。衛福部次長薛瑞元指出，這次有流感疫苗、新冠疫苗一同接種，對施打量能是很大的考驗，但每年流感變異株不同，因此每年施打仍是必要的，今年也採購632萬劑四價流感疫苗，可以讓公費民眾「打好打滿」。

疾管署署長周志浩現場也捲起袖子施打公費流感疫苗，他表示，由於往年施打並無異狀，僅部分有施打部衛局部疼痛問題，今天早餐已吃了七分飽，經醫護評估後，體溫正常且順利以第一線防疫人員等公費身分施打完畢。

電視劇中常見飾演逗趣又和藹的奶奶角色的資深演員譚艾珍，因常外出拍片、跟人群接觸機會高，擔任流感疫苗防疫大使的她表示，滿自從滿六十五歲以來，每年都會定期施打流感疫苗，今年已經步入第四年。孫子新醬則是滿一歲，今年是第一次施打流感疫苗。

醫護指出，嬰兒超過六個月可以施打流感疫苗，施打部位是大腿，因幼兒沒有表達能力，所以由媽媽來接受問診，媽媽歐陽靖表示，過去孩子接種過疫苗的經驗是會哭、會生氣，新醬也勇敢含淚完成流感疫苗「初體驗」。此外，對於第一次施打的孩子，在施打一劑滿28天，要來接種第二劑，才有足夠保護力。

今年公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段自十月一日施打，對象包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI大於30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段自十一月十五日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。目前也正值第十輪新冠疫苗接種，開打AZ疫苗、高端疫苗及BNT疫苗。

至於民眾也陸續至醫療院所接種流感疫苗，甚至有人撞期新冠疫苗，到底該如何抉擇？周志浩提醒，疫苗都要預先進行預約，因此時程很早能確定，哪一款疫苗先來，就先安排施打，但兩款疫苗務必要間隔七日以上，用以釐清後續不良反應事件。

此外施打流感疫苗的民眾，除了帶健保卡之外，是否還要額外攜帶跟出示小黃卡來證明施打紀錄。周志浩指出，健保卡上的新冠接種貼紙請務必保留，另外醫事人員可以從接種系統看到民眾的疫苗接種紀錄，除了健保卡外，額外再攜帶小黃卡接種紀錄至現場，更是萬無一失。

國內專家指出，流感疫苗兩內沒有在流行，今年是否有進一步反撲和流行高峰仍未知，更有部分民眾認為「打過新冠，應該不必再打流感。」對此周志浩表示，流感兩年內未大流行，有些抗體下降較快的民眾務必要來接種，以往流感12月中會達到高峰，預計持續到3月底左右才會恢復。

此外，流感和新冠是不同病毒株不同，打了疫苗的抗體作用也不同，這兩種疫苗都應該要打，打了流感後身體比較不會受到侵害，即使感染後抵抗力也足以因應。但對於今年12歲以下小孩，尚無法接種新冠疫苗，他認為若符合流感疫苗接種對象，現在就該來打疫苗，至於肺炎鏈球菌疫苗也應鼓勵年長者，「左手打流感、右手打肺鏈」。

疾管署周志浩署長率先挽袖接種流感疫苗。記者謝承恩／攝影
疾管署周志浩署長率先挽袖接種流感疫苗。記者謝承恩／攝影
歐陽靖兒子新醬滿一歲，初次接種公費流感疫苗。記者謝承恩／攝影
歐陽靖兒子新醬滿一歲，初次接種公費流感疫苗。記者謝承恩／攝影
對於第一次施打的孩子，在施打一劑滿28天，要來接種第二劑，才有足夠保護力。記者謝承恩／攝影
對於第一次施打的孩子，在施打一劑滿28天，要來接種第二劑，才有足夠保護力。記者謝承恩／攝影
公費流感疫苗分二階段施打，第一階段十月一日施打，第二階段十一月十五日施打。記者謝承恩／攝影
公費流感疫苗分二階段施打，第一階段十月一日施打，第二階段十一月十五日施打。記者謝承恩／攝影

流感疫苗 健保卡 新冠疫苗

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