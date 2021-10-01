廚餘養豬蒸煮不確實、飼養黑數何解？ 環保署回應了

今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬。200（含）頭以上經過蒸煮可廚餘養豬，199(含)頭以下轉型或退場，農委會表示即日起啟動聯合稽查。但地方豬農反映，地方在人力缺乏的狀況下，仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。環保署表示，只能依靠民眾檢舉，以及加強稽查。

根據農委會資料顯示，9月份禁止廚餘養豬，訪視累計6374場次，但仍違反規定繼續養、依法裁處的累計有27場；全國廚餘養豬場676場完成稽查，其中273場今天起須退場或轉型；環保單位也移除1212桶路邊廚餘桶。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如證實，確實多次收到畜牧業者檢舉，有的是數百頭的規模相對較大的畜牧場，有的則是不在名單列管中的黑數，會持續會同環保單位到現場稽查。

環保署督察總隊表示，今天起，199頭以下的木場不可在使用廚餘，環保單位會再巡這些場是否有偷收廚餘餵豬；200頭以上的牧場，依照規定高溫蒸煮後可以持續以廚餘，去稽查鮮少、幾乎沒有不依照規定蒸煮；若有其他未在名單上的、案例或者小場，須靠民眾檢舉；外界印象認為業者會忽略蒸煮動作，但若沒有確實蒸煮，有閃失，自己的身家也會受到損失，依照過去經驗，印象中幾乎沒有這樣的案例。

環保署副署長沈志修表示，督察總對這兩天會全面稽查，各縣市也已經再執行，會加強稽查力道；在199頭以下轉型過程中，有部分業者農方輔導擴大飼養規模，有些配套措施正在進行中，包括飼養199投藥生為200頭以上，必須符合環保法規要求，提出廢污水管理計畫；以及畜牧場登記20頭至199頭需要有簡易排水許可，環保單位要配合審查。