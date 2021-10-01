快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚餘養豬蒸煮不確實、飼養黑數何解？ 環保署回應了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬。200（含）頭以上經過蒸煮可廚餘養豬，199(含)頭以下轉型或退場，農委會表示即日起啟動聯合稽查。但地方豬農反映，地方在人力缺乏的狀況下，仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。環保署表示，只能依靠民眾檢舉，以及加強稽查。

根據農委會資料顯示，9月份禁止廚餘養豬，訪視累計6374場次，但仍違反規定繼續養、依法裁處的累計有27場；全國廚餘養豬場676場完成稽查，其中273場今天起須退場或轉型；環保單位也移除1212桶路邊廚餘桶。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如證實，確實多次收到畜牧業者檢舉，有的是數百頭的規模相對較大的畜牧場，有的則是不在名單列管中的黑數，會持續會同環保單位到現場稽查。

環保署督察總隊表示，今天起，199頭以下的木場不可在使用廚餘，環保單位會再巡這些場是否有偷收廚餘餵豬；200頭以上的牧場，依照規定高溫蒸煮後可以持續以廚餘，去稽查鮮少、幾乎沒有不依照規定蒸煮；若有其他未在名單上的、案例或者小場，須靠民眾檢舉；外界印象認為業者會忽略蒸煮動作，但若沒有確實蒸煮，有閃失，自己的身家也會受到損失，依照過去經驗，印象中幾乎沒有這樣的案例。

環保署副署長沈志修表示，督察總對這兩天會全面稽查，各縣市也已經再執行，會加強稽查力道；在199頭以下轉型過程中，有部分業者農方輔導擴大飼養規模，有些配套措施正在進行中，包括飼養199投藥生為200頭以上，必須符合環保法規要求，提出廢污水管理計畫；以及畜牧場登記20頭至199頭需要有簡易排水許可，環保單位要配合審查。

他表示，農委會199頭的劃分規範，昨天下了正式公文，199頭以下不得再以廚餘養豬，但若這些場過去已經取得檢核許可，環保署也需要配合把這些檢核許可拿掉，行政上需有些配套，但不影響今天起的政策執行，違規的部分也會加強稽核，把風險降低。

今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供
今天起，農委會有條件恢復廚餘養豬；但仍有蒸煮不確實，以及廚餘養豬黑戶存在，讓其他的養豬業者心慌。圖／讀者提供

廚餘 農委會 環保署

延伸閱讀

養豬場禁用廚餘 鄭文燦：中央補助多少、桃園比照加碼

桃園百戶大養豬場10月恢復廚餘 協會陳情開放2百頭以下

廚餘養豬退場農委會祭史上最好獎勵 蔡壁如：土豪執政

廚餘養豬方式太傳統 獸醫籲：時代在變應提升與轉型

相關新聞

入住長照機構補助今起開放申請 全台約10萬家庭受惠

緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理，凡1...

明年底前 機關學校不提供免洗餐具、包裝水及飲料杯

環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲 111年12月31日前實施。行政院所屬中央二...

手機回收抽好禮 廢資訊產品回收加碼送購物金

數位資訊時代，手機、平板及筆電等已成為現代市民的日常，為鼓勵民眾回收廢資訊產品，台北市環保局與環保署共同推動「廢手機及廢...

國外研究：打流感疫苗可降低24％確診新冠肺炎機率

近期施打新冠肺炎疫苗外，今也開打流感疫苗，衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗施打間隔7天。根據國外研究，發現流感疫苗可降低2...

新制上路！今起自助餐店、便當店需設紙餐具回收設施

今天起，自助餐店及便當店必須要備有分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，設施明顯處要標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字...

國慶連假湧觀光人潮 「省道易壅塞路段」看這裡

今年國慶日連續假期自10月9日（六）起至10月11日（一）止。交通部公路總局說，受到疫情趨緩，三天連續假期預估主要旅次以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。