國慶連假湧觀光人潮 「省道易壅塞路段」看這裡

今年國慶日連續假期自10月9日（六）起至10月11日（一）止。交通部公路總局說，受到疫情趨緩，三天連續假期預估主要旅次以外出觀光旅遊為主，主要影響到觀光遊憩景周圍道路交通，為紓解觀光旅遊帶來的車潮，審慎研擬疏運計畫，除規畫省道交通疏導措施外，也將提供即時和充分的路況交通資訊給用路人作為因應。

公總說，在公共運輸方面，已請業者於國慶日連續假期期間籌備充足運能，呼籲民眾於連假期間如有返鄉旅運需求可多加利用公路客運，該局因應疫情，已督導各客運業者於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，落實人車安全整備及防疫措施，以維護乘客及工作人員健康安全，請民眾安心搭乘。國慶日連續假期預售票已於9月8日起陸續開始販售，截至9月27日止，東西部國道客運均尚有九成空位，相關購票資訊，可至各客運業者官網查詢。

公總說，在公路交通方面，預估該次連續假期車潮將自10月8日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於10月9日至10月10日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於10月10日下午開始至10月11日。

公路預測，省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等）、銜接高速公路路段（如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等）及重要觀光風景地區鄰近路段（如：台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等)。

公總說，為紓緩壅塞路況，公路總局依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公總說，另外配合高速公路局11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公總說，「幸福公路App」有提供單鍵撥號進線話務中心之功能，於App首頁提供免付費服務專線：0800-231-035，全天候接受民眾來電，如民眾有公路總局轄管監理、運輸和工程等業務需詢問，可透過APP撥號連線話務中心，話務中心將即時回覆問題或轉請業管單位處理，提供民眾更多元且快速的服務，歡迎民眾多加使用。