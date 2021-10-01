「一次搞懂雲端發票」活動開跑 三重抽獎送好禮

財政部北區國稅局淡水稽徵所為推廣財政部統一發票兌獎APP及雲端發票便利性，舉辦「一次搞懂雲端發票」租稅宣導活動，即日起至10月31日止，民眾只要用手機號碼及手機條碼驗證碼登入活動網站，捐贈指定張數雲端發票及回答租稅問題即可參加超商 25 元購物金及各階段抽獎，iPhone12 、Switch及Switch lite等多項好禮等你帶回家。

活動網站除了可玩租稅遊戲外，為倡導民眾使用載具索取雲端發票，減少索取紙本發票，節能減碳愛地球，另設計租稅知識大補帖，讓民眾輕鬆了解雲端發票、財政部統一發票兌獎 APP 之相關應用，大補帖也包含各項新頒法令的宣導，如房地合一2.0。