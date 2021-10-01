眼科名醫陳珊霓控訴受打壓 白色巨塔彰基掀風暴

彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓昨晚揮別服務18年的彰基，上完最後一天班後也發了一封「給彰基人的公開信」，內容控訴近二年來彰基多位招牌老員工好醫師含怨離去，與高層的專斷打壓有關，針對指控，彰基表示，公開信是陳珊霓個人看法，院方不予置評。

彰基前眼科主任陳珊霓今年6月被高層無預警卸除主任之職，陳珊霓是眼科名醫，深受患者肯定與信任，今天起已轉往中國醫藥大學附設醫院眼科擔任眼底病變尖端治療中心主任。

有已預約彰基回診的患者得知也傻眼，還有患者說「我要哭了，我的眼睛找了好幾位醫師都無法治療，是陳醫師幫我開刀才能重見光明」，病患說，陳醫師看診有耐心，是良醫「她轉別家醫院服務，離我家更遠了，但我依舊追隨她」。

陳珊霓「給彰基人的公開信」掀起白色巨塔的風暴，信中指出「這段日子裡很多彰基人心中都沒有平安」，直指院長陳穆寬二年多前上任後，醫院領導高層新人新政，強力推行許多改變措施，造成許多和彰基共同成長數十載，勞苦功高的招牌好醫師都紛紛離去。

內文也指出，6月高層的動作開始指向眼科，對他們做一些不合理的要求，連她在彰基的住院醫師兒子也被針對性牽累，陳珊霓被卸除主任之職後，曾改由婦產科的陳明醫療長兼任眼科部主任。

陳珊霓文中說，她帶領的眼科團隊在同仁努力及醫院配合下，幫助了許多視力頻臨喪失的病患，讓他們重見光明，眼科更是全彰基接受最多外院轉介的專科，在學會的評鑑是全國第四，前兩年專科醫師考試還拿過全國狀元，但眼科最近卻在院內一病人病情惡化的案子被陳穆寬「甩鍋」痛罵。

「中台灣歷史最悠久的彰化基督教醫院，是上帝125年前賜給中部鄉親的恩典」陳珊霓說，蘭醫師、老蘭醫師二代醫師情，連瑪玉切膚之愛，都是映記著醫療濟世慈輝，但現在的彰基還是以前那個以上帝之名，行上帝之愛的大家庭嗎? 「為什麼在 PGY社群中不再是屬於我們每一個人，被稱作洗腳醫院，而是臣服於一人意志下，全院幫陳穆寬洗腳的「木瓜之城」 ?

由於陳珊霓的公開信已在各社群網站發酵，引發討論，也有網友以「洗腳大戰」形容，不只醫界關注，有患者說「陳珊霓是彰基鎮院之寶，而且對她的醫德也很肯定，看到她在這種含怨狀況離開彰基覺得唏噓」。

各位彰基的好朋友，大家好！

今天是我在彰基的最後一天，卻不會如過去問好時一樣，說一聲 ”彰基，平安！” 因為我知道這段日子裡很多彰基人心中都沒有平安。

我是眼科部前主任陳珊霓醫師，今天我將從彰化基督教醫院離職，離開這個我辛勤工作打拼了十八年的地方。這十八年來，在歷任院長的支持，科內每一位同仁及醫院單位配合努力下，彰基眼科日益茁壯，早已成為中部地區眼科疾病治療的重鎮，多少視力頻臨喪失的病患，在我們共同努力下重見光明，眼科更是全彰基接受最多外院轉介的專科。我們沒有佔據彰基官網的首頁霸 ，沒有依靠院方安排頻繁的媒體採訪，沒有電梯中電視幕無所不在的宣傳攻勢，更沒有每天上午10點全院廣播的玉音放送。而是秉持彰基125年來蘭醫師傳愛的精神，精進醫技，謙卑服事，以優異的醫療成效，紮實的服務品質，在基層眼科醫師及病患間，獲得全然的信任與認可。除了讓許多病患喜獲光明，更以有限的空間和人力為醫院創造出全院前三名的醫務盈餘，卑利醫院發展，造福大彰化地區的民眾。然而，過去二年多來，醫院領導高層新人新政，強力推行許多改變措施，造成許多和彰基共同成長數十載，勞苦功高、胼手胝足建立起彰基醫學中心招牌的老員工好醫師都紛紛離去，最早的有孫副院長， 內科張部長，血腫科的前副院長張正雄醫師，接下來，耳鼻喉科蕭醫師（陳穆寬院長的恩師），口外的蔡醫師等等。每一位都是醫院的重臣，卻在羞辱下含怨離去。還有幾位彰基外科的看板醫師現在也還人人自危，苦撐待變。這樣的舉措已經超越新政改革，世代傳承，而是全面清算式的洗牌。

今年開始，高層的動作開始指向眼科，對我們做一些不合理的要求，首先是，怒責過去角膜勸募的工作不理想，並歸因於眼科努力不足導致，要我們限期改善，直接參與勸募工作。稍具醫學倫理常規的人都知道，器官捐贈的勸募不宜也不應由潛在受贈者的主治醫師主導，以避免利益衝突與道德風險。高層的強求令人費解。接著又發生了許多顛倒黑白的霸凌的事件，一位病人突然雙眼失明，經急診轉由眼科醫師診治後懷疑是 sinus mucormycosis（鼻竇的白黴菌真菌感染），當然即改由耳鼻喉科收住院確診治療，結果住院後耳鼻喉科醫師開立了約兩星期的類固醇治療，結果病況更加惡化。經過切片檢查才發現是sinus aspergillosis (鼻竇的曲黴菌真菌感染) 。沒想到，在combined meeting 上，出身耳鼻喉科的院長陳穆寬竟在全院面前大罵眼科，醫師訓練程度糟糕， RRC一塌糊塗 (事實上，我們在學會的評鑑可是全國第四, 前兩年專科醫師考試還拿過全國狀元)，還飭令當日與會的眼科醫師要回科內轉主任務必深切反省檢討。實際上，只因為這個病人幾個月前，曾在鹿基曾由牙科照會過眼科門診一次， 當時病人只有眼睛痛的症狀，其餘眼科檢查一切正常，斷無可能據此就正確診斷。況且之後病人還數度求診神經科醫師，也無人能未卜先知找出病因。到了急診，眼科醫師幾乎可說在第一時間，把診斷告訴耳鼻喉科，結果是耳鼻喉科還誤打類固醇，砸鍋後反倒惱羞成怒，指鹿為馬，還要聲色俱厲甩鍋眼科。

五月份新冠肺炎疫情方興，高層又藉機瞬時下規定給開刀房，全院這麼多科的門診手術，就只獨獨要求眼科病人，務必立即先掛急診檢測新冠肺炎，才能進OR，因科設限，導致一時之間眼科門診手術大亂，病患大怨。經科內同仁緊急向陳明醫療長反映，醫療長氣急之際竟脫口而說，要搞你們的又不是我。至此，高層劍指眼科，意圖欲昭然若揭。至此隱忍已無法求全，我們只能靜待最後的風暴來襲。

到了6月4日，我是經由開業同學那兒”被”告知已”被”卸任主任之職。高層本自有人事任免權，但是有必要如此粗暴，不經事先安排也不告知當事人嗎?更令人笑掉大牙的是，堂堂一個醫學中心，竟找一個婦產科醫師兼任眼科部主任。一周多後，那位婦產科醫師兼任的新任眼科部主任陳明更來電，語帶威脅傳話給我，”妳就開妳的刀看妳的診，院長還有一些事沒處理呢!“接下來，這位婦產科醫師更堂而皇之，強力主導新年度眼科R1的甄選，甄選結果造成PGY譁然，竟還跟PGY龜縮自辯與他無關，都是眼科醫師決定的。

我還是我，每天從早到晚看診開刀， 一如過去的十八年。只因為彰基換了院長，讓我這個只求平靜順利繼續待在彰基服務病患的心願已成不可能。八月初，我開始接觸其他醫院，準備離職。萬萬沒想到，又是那位婦產科醫師，竟然來信白紙黑字公然拿尚在眼科R2的小兒來威脅我。 來信如後所附所持理由事證，都是令人啼笑皆非。發生在今年三月，一位糖尿病人住院處理角膜之疾，吃完飯糰半小時血糖300，這又不是緊急危險之事，也無急需處理之必要。當我兒子說再觀察即可時，病房護士感覺不妥，這件事好像罪大惡極似的，竟跳過主治醫師和當時仍是部主任的我，直接上呈給醫療長陳明做為底案。另外一個所謂的罪證在急診，因為那個案例較難有特定的診斷，小兒就多列了幾個differential diagnosis，這件事竟也直接上呈到醫療長。最後陳明在信中說我兒子任意改變主治醫師的醫令，更是欲加之罪， 眼科住院病人，糖尿病病人一日抽血幾次監控，本來就可以由住院醫師代主治醫師開立的，何來任意修改主治醫師醫令的問題 。由此看來，高層早就針對他收集所謂罪證，只是羅織罪名也羅織得太無厘頭了吧﹗做一個醫學中心的領導者，對於尚在學習接受訓練的年輕醫師，理應更加包容，憤悱開發，相與曲折反復，諄諄善誘。只因個人之私，竟拿下屬年輕醫師作為人質肉票，甚至羅織罪名，入人於罪，這樣的行徑早已逾越了作為一個人最基本的良善了。

本人確定九月三十日離職，事出無奈且倉促，理應通知未來幾個月已預約但來不及看診的病人，這本來就是醫院負責任也應該主動做的事情，沒想到，醫療長竟罔顧病患的權益，視病人就醫權為私產，下令不准同仁通知病患。本著尊重我與病人的約定，也為了病人就醫的選擇權與醫療延續性，乃去電通知病人我將離職一事。結果高層得知後勃然大怒，由陳明帶領一幫人馬來眼科興師問罪，在會議室裡聲色俱厲語帶威脅科內同仁， 還要把眼科的員工電腦碼都鎖起來，不能查詢病人的聯絡資料。其中住院醫師中我兒子也在現場，表現得不以為然，堪稱醫界表率、前輩老師的 陳明教授，竟語氣嚴厲的命令他站起來回話，更放話要把他送人評會處理。唉 ﹗真不知今夕何夕，還停留在民國初年的軍閥土皇帝時代嗎 ?

神愛世人﹗中台灣歷史最悠久的彰化基督教醫院，是上帝125年前賜給中部鄉親的恩典，蘭醫師、老蘭醫師二代醫師情，連瑪玉切膚之愛，過去所有在彰基服務過的員工，共同映記著醫療濟世慈輝，更榮耀了我們的神。二年多前，我們有了全台最年輕的醫學中心院長，他虔誠地說，「這間醫院的老闆是上帝，我們是上帝的奴僕！」他也曾告訴媒體，「我們自費的比例相當低，只占了22~25%，其他醫院多半高達38%；----- 但是，彰基全體系年營收可以達到240億，淨利率達到5~6%，每個醫師的個人產值約是全台灣排名第二。為什麼可以做到？因為我們有很好的員工，-----」。二年之後，大家想想，我們迎來了甚麼 ? 我們像過去一樣被善待嗎 ? 現在的彰基還是以前那個以上帝之名，行上帝之愛的大家庭嗎? 這麼龐大的彰基醫療體系，為什麼在PGY社群中不再是屬於我們每一個人，被稱作洗腳醫院，而是臣服於一人意志下，全院幫陳穆寬洗腳的”木瓜之城” ? 五千多名員工沒有任何一個人的意見被聽到。難道他不再敬畏上帝謹守祂的誡命了嗎 ? 還是他以為在彰基他就是上帝﹗

再見了﹗我親愛的朋友們。明天我將在另一家醫院盡我做為一個醫師的天職，依舊敬愛上帝，相信上帝。希望盡早有一天讓基督徒精神掌握權柄，上帝的榮光再現彰基。在此之前， 請大家多保重，願上帝賜福。 阿門 ﹗

陳珊霓敬上

Sep.30, 2021

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與智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人做伴的，必受虧損。

箴言 13:20

願我們都能和醫院、長老、弟兄姊妹一起 度過眼前的風風雨雨

願上帝賜福，Ａｍｅｎ