歡慶雙十！ 林務局13處國家森林遊樂區可買半票入園

為歡慶110年雙十國慶，10月9日至11日連假期間農委會林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，買半票就可入園，歡迎民眾趁著連續假期，和親友到森林走走。

林務局表示，國家森林遊樂區擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，歡迎大家走入森林，欣賞綠意盎然的自然美景，聆聽蟲鳴與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，觸摸樹皮、葉片與岩石，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。

林務局說，因應COVID-19防疫，國家森林遊樂區仍有入園遊客人數管制，入園前也需量測體溫和實聯制。出遊前請先到台灣山林悠遊網各園區頁面查詢當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。