市場回暖 房仲嘆賞屋遭爽約情況多

揮別上半年房市低壓，7月起買氣回籠，業者表示今年928檔期業績有望創下新高。然而有房仲業務在Mobile01發表近期帶客賞屋卻屢遭「放鳥」，呼籲民眾規畫好時間再預約看房，輿論引發眾多網友的討論。

圖片來源／創意王圖庫

近期房屋及土地交易量提升，高雄不動產市場更因台積電進駐議題炒出新高點，漲幅高達80%以上。而台中房市表現同樣亮眼，9月推案量上看700億，專家推估若依著目前的趨勢，全台年度推案量突破兆元大關不無可能。

蓬勃的買房風氣，也增加了賞屋的需求，近日有一名從事房仲業務的網友於論壇分享近期的工作狀況，雖說看房需求多，卻也同時遇到許多爽約的民眾，希望大家能將心比心體諒房仲業者的辛苦，有同業網友表示自己近期也常遇到類似狀況。

▲網友討論。 圖／截取至Mobile01

不過發文者也提到曾有一位賞屋民眾購買青草茶為自己打氣，網友紛紛在文章下留言「良心客戶真的可遇不可求」、「看根本天使客戶啊！！！怎麼我都遇不到」、「台灣人就是這麼暖，統一青草茶降火氣有到位」，大讚台灣濃濃的人情味。