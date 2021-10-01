獨／高鐵網紅服勤員長期拿商務車廂點心送粉絲 公司記2大過

台灣高鐵每天往來南北超過130班次，商務艙備有零食、水等備品，但旅客若未帶走，偶有員工「私藏」。近來，一名在網路上有知名度的服勤員，將商務艙點心積少成多後，在個人經營的網拍當成贈品，遭高鐵發現，遭記兩支大過。高鐵證實此事，對於長期「私藏」商務車廂點心送粉絲的「惡習」，高鐵表示將強化內部教育，落實服務管理機制。

有高鐵員工向本報投訴，高鐵先前對於車上旅客沒有使用的零食、水等，幾乎沒有控管，很多員工會A走自用，可以說是行之有年，制度上存在一定灰色地帶。另有員工表示，如果要杜絕這種文化，高鐵本身管理制度應該更明確。實際上，類似這種情形，不只是高鐵，連航空公司都有過類似事件，制度上存在檢討的空間，也需要落實才能把這個長久的「洞」補起來。

根據本報取得高鐵內部公告，公告指出高鐵商務車廂服務品屬於公司資產，公司已多次公告相關物品供商務服務使用，員工卻利用職務不便不當取得商務車廂點心，且長期私下將其用在個人經營的拍賣網站作為贈品。

該公告也指出，依據「獎懲辦法」大過第2款「嚴重違反公司員工行為準則」相關規定，且情節重大者，及違反道德行為準則第12條「藉由職務之便圖己私利之禁止」，核予該違紀員工「大過兩次」。

而根據本報調查，該違規員工為六年資歷服勤員，是一名網紅，在網路上頗有人氣。而從她私下經營的賣場可以看見，在2018年就曾送商務車廂的綜合堅果當作贈品。對於該員工長期不當領取商務車廂點心，高鐵於上月13日開懲處會議，會中決定記兩支大過，並於上月27日公告。

對此，高鐵表示，公司向來重視員工操守，更以紀律、正直為員工核心價值。該員工行為已違反相關規定，高鐵公司除依內部程序給予懲處外，同時亦給予輔導改進機會，若輔導未果，始依勞動法規辦理。

高鐵說，針對商務車廂服務品使用，皆訂有相關管理機制，且服務品係屬公司資產，員工不得用以謀圖私利。未來公司將強化內部教育訓練及落實服務品投訴理機制，避免類似事件再度發生。

本報記者也透過IG聯繫當事人，該服勤員表示不方便回應。