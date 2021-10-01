圖表／流感疫苗開打！10類人符合公費資格 接種注意事項有哪些？

公費流感疫苗第1階段今天（10月1日）開始施打，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等10類人員。第2階段開打對象為50至64歲，無高風險慢性病成人，11月15日起施打。衛生局今天提醒民眾，新冠肺炎及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。聯合新聞網整理公費對象與施打時程表，並整理讀者疑惑QA，什麼狀況不適合接種，接種後可能有哪些副作用。

Q：實施期間？

10月1日起，分階段開打至疫苗用罄止。

Q：實施對象及開打時程？

Q：有哪些廠牌？適用年齡為何？可否指定廠牌？

今年提供之公費疫苗共有3家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗之廠牌將依對象採「隨機」安排方式，無法指定廠牌，各廠牌適用年齡如下：

流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天。

Q：哪些人不適合接種？

1.已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。

2.過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

Q：接種流感疫苗有哪些注意事項？

1.發燒或正患有急性中重疾病者，待病情穩定後再接種。

2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。

4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

Q：會有什麼副作用？

接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1-2天內自然恢復。

嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的Guillain-Barré症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

雞蛋過敏大多發生於接觸後30分鐘內，常見症狀是皮膚出疹與搔癢，依現有針對雞胚胎蛋培養製造法之不活化流感疫苗研究顯示，對於曾因吃蛋發生嚴重過敏症狀者，仍可在門/住診由熟悉處理過敏症狀醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

Q：流感疫苗接種後注意事項？

1.接種疫苗後有相當小的機率會發生立即型過敏反應，並導致過敏性休克。接種後應於接種單位觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

2.使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

3.接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫。

Q：接種後多久可以產生保護力？

至少約2週後產生保護力。

Q：要在哪裡接種公費流感疫苗，一定要在戶籍所在地接種？

除國小、國中、高中職、五專一至三年級學生於學校集中接種及特定造冊對象於指定地點接種外，其餘計畫對象可至全國各鄉鎮市區衛生所、合約院所（可洽詢當地衛生局所）接種，不受戶籍地限制。民眾若需查詢合約院所，可先至各縣市衛生局或疾管署網站查詢或以電話向縣市衛生局詢問或撥打疾管署1922疫情通報及諮詢專線查詢。