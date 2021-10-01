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影／外星寶寶孵化了！活化石復育有成圓滾鱟卵破膜萌翻

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
有活化石之稱的鱟，鱟卵陸續破膜萌翻，小朋友驚呼。圖／海科館提供
有活化石之稱的鱟，鱟卵陸續破膜萌翻，小朋友驚呼。圖／海科館提供

有「活化石」之稱的鱟在台灣本島因受棲地影響逐漸消失，海科館復育有成，今年鱟的保育計畫深入到全台21所國中小校園，讓學生透過鱟卵與小鱟的照顧一窺神秘，這幾天鱟卵先是順利脫掉最外層的卵殼，這幾天透明的卵膜裡的幼鱟陸續破膜而出「萌翻了」，模樣古怪又可愛，有小朋友形容像「外星寶寶」。

海科館今天說，園鱟保母計畫復育，這幾天不少鱟寶寶都陸續出生，看到一顆顆圓滾滾的鱟卵蹦出小生命，小朋友首次看到都開心極了。鱟血在醫學上居有重要的研究與臨床運用價值，台灣日益稀少，海科的復育基地今年第2年，也同時啟動校園的教學連結，讓學生實地感受與學習，成效相當不錯。

4億多年前奧陶紀時就已存在地球上的鱟，海科館今年在行政院環境保護署的支持下，與金門水試所合作，鱟的保育計畫深入校園，讓學生能透過鱟卵與小鱟的照顧一窺這神秘的活化石。

海科館指出，鱟的棲地仰賴沙灘與泥灘，由於海港的開發、人為環境因素，導致鱟的棲地受到影響而逐漸消失，但鱟血所提煉的試劑持續對人類醫學有其貢獻。

參與的學校各領取100顆卵及10尾小鱟，各地的學生參與與孵育鱟卵進行照顧，包括測量水質、換水，並每天觀察鱟卵的變化，待鱟卵順利孵化成小鱟，長大放回野外棲地。各地學校復育的小鱟有多所學校都傳出好消息，小朋友親眼看到活化石生出小寶寶，才知原來這麼可愛，不像大鱟黑呼呼像大圓盤。

海科館館長陳素芬表示，基隆與鱟有深厚機緣，過去基隆港未開發時，依史料記載港區內有鱟公、鱟母2座小型島嶼，曾有龐大鱟族群繁衍生息。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，過去台灣本島也有許多鱟棲地，但隨著沿岸棲地的消失、潮間帶的汙染與破壞，如今幾乎從台灣本島絕跡，目前基隆僅有零星捕獲紀錄且數量每年都在減少中，今年收購野生成鱟至今數量僅僅只有6尾，無疑是族群瀕臨危急的警訊。

有活化石之稱的鱟，鱟卵陸續破膜萌翻，小朋友驚呼。圖／海科館提供
有活化石之稱的鱟，鱟卵陸續破膜萌翻，小朋友驚呼。圖／海科館提供

海科館 基隆港

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