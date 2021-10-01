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今起變天！僅這天放晴接著又濕4天 下周熱帶擾動活躍

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨5時許衛星雲圖。圖／氣象局
今晨5時許衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨秋老虎發威，最高溫達警示標準的有：南部（屏東九如鄉）36.7度，東部（花蓮光復鄉）36.2度及中部（南投市）36.0度；僅北部（台北士林區高溫34.6度）未達警示標準。今晨各地仍晴朗無雲、無降雨。

吳德榮說，今、明兩天太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。今天各地氣溫：北部21至34度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，下周一至周三又變天，偏東風帶來水氣，背風面西半部晴朗、白天熱；東半部有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。下周四偏東風帶來更多水氣，西半部仍晴朗，東半部降雨則更趨明顯。

吳德榮說，下周熱帶擾動活躍，下周四菲律賓東方及南海海面皆有熱帶擾動活動的跡象，位置、強度雖不盡相同，但在下周四前對台天氣尚無直接影響。至於下周四之後？模擬已有太大的「不確定性」，參考價值降低，應繼續觀察。

吳德榮 高溫

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