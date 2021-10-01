職業運動員分享「空腹睡眠減肥法」 掌握7原則兩個月瘦5公斤

許多人愛美怕胖，常找許多方式減肥，但怎麼樣才能維持體重又顧好身體，可是一門學問。最近就有日本職業運動員，大方分享他的「空腹睡眠減肥法」，只要遵守幾項原則，就能輕鬆地瘦下來。

根據日本媒體「8760 by postseven」報導，日本內科醫師工藤孝文指出，人體在睡眠中會分泌增加代謝，讓人瘦下來的賀爾蒙，而且在空腹時會分解脂肪轉化成能量。也就是說睡眠與空腹狀態，是影響脂肪燃燒的關鍵，而將兩者結合，就是「空腹睡眠」。

日本職業摔跤選手吉野達彦也認為，他過去曾經嘗試過各種嚴格的訓練及瘦身方法，但都很難堅持下去。後來，他開始學習「空腹睡眠減肥法」，靠著幾個簡單的飲食及生活原則，結果成功改善體態。他評估，以一位50公斤的女性而言，利用「空腹睡眠減肥法」，有望在兩個月瘦下5公斤。

吉野分享，「空腹睡眠減肥法」的七大生活原則如下：

1.早、中、晚一定要攝取蛋白質

由於蛋白質是肌肉構成的主要成分，因此即使想減重也不可忽視。對減肥中的女性而言，一天最好攝取「自己體重公斤數x2公克」份量的蛋白質，要是自己50公斤，一天就得攝取100公克蛋白質。由於一份市售的雞肉沙拉（125公克）提供的蛋白質差不多在30公克，因此一餐一次幾乎可以達標。

2.只在白天吃碳水化合物

碳水化合物雖然會影響體重，但想在飲食上完全避免是很困難的，不如以限制的方式，改成允許一天在兩餐中食用澱粉類食物。另外吃的時候，也可以選擇糙米或稀飯這類澱粉含量較少的主食，以漸進的方式減少攝取量。

3.早餐吃飽、午餐8分飽、晚餐6分飽

重點在一天之中慢慢減緩自己的進食量。另外血糖下降有可能引起暴飲暴食的慾望，所以也不能吃太少。

4.一天喝三公升的水

水分可以刺激內臟活動，因此光是多喝水，就能提升身體代謝率。如果水喝膩了，也可以用其他熱量為0的飲料替代，以一天喝下3000cc為目標。

光是喝水，就能提升身體代謝率。圖片來源／ingimage

5.白天不空腹

由於白天空腹，會造成身體開始分解肌肉，反而讓基礎代謝能力下降，因此在白天肚子餓時，吃點小東西無傷大雅。特別是堅果類不會讓血糖衝得太高，是理想的零食。

6.控制酒精攝取

部分酒類熱量不高，會讓人誤解為喝了也對體重沒影響。實際上酒精會造成體內停止燃燒脂肪，因此殘留著酒精入睡，減重效果也會大打折扣，需要極力避免。

7.睡前五小時不吃東西

這是「空腹睡眠減肥法」最大的重點，實際上即使睡前感到肚子餓，就這麼直接入睡，隔天一早醒來也不會有什麼感覺。如果真的嘴饞到受不了，可以吃一下0熱量的優格或蒟蒻之類的食物。既然是「空腹睡眠」，當然得盡量避免睡前飲食，才能發揮功效。