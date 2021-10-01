快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職業運動員分享「空腹睡眠減肥法」 掌握7原則兩個月瘦5公斤

聯合新聞網 / 綜合報導
日本職業摔跤手吉野達彦表示，他靠著「空腹睡眠減肥法」成功控制重量。示意圖，圖片來源／ingimage
日本職業摔跤手吉野達彦表示，他靠著「空腹睡眠減肥法」成功控制重量。示意圖，圖片來源／ingimage

許多人愛美怕胖，常找許多方式減肥，但怎麼樣才能維持體重又顧好身體，可是一門學問。最近就有日本職業運動員，大方分享他的「空腹睡眠減肥法」，只要遵守幾項原則，就能輕鬆地瘦下來。

根據日本媒體「8760 by postseven」報導，日本內科醫師工藤孝文指出，人體在睡眠中會分泌增加代謝，讓人瘦下來的賀爾蒙，而且在空腹時會分解脂肪轉化成能量。也就是說睡眠與空腹狀態，是影響脂肪燃燒的關鍵，而將兩者結合，就是「空腹睡眠」。

日本職業摔跤選手吉野達彦也認為，他過去曾經嘗試過各種嚴格的訓練及瘦身方法，但都很難堅持下去。後來，他開始學習「空腹睡眠減肥法」，靠著幾個簡單的飲食及生活原則，結果成功改善體態。他評估，以一位50公斤的女性而言，利用「空腹睡眠減肥法」，有望在兩個月瘦下5公斤。

吉野分享，「空腹睡眠減肥法」的七大生活原則如下：

1.早、中、晚一定要攝取蛋白質

由於蛋白質是肌肉構成的主要成分，因此即使想減重也不可忽視。對減肥中的女性而言，一天最好攝取「自己體重公斤數x2公克」份量的蛋白質，要是自己50公斤，一天就得攝取100公克蛋白質。由於一份市售的雞肉沙拉（125公克）提供的蛋白質差不多在30公克，因此一餐一次幾乎可以達標。

2.只在白天吃碳水化合物

碳水化合物雖然會影響體重，但想在飲食上完全避免是很困難的，不如以限制的方式，改成允許一天在兩餐中食用澱粉類食物。另外吃的時候，也可以選擇糙米或稀飯這類澱粉含量較少的主食，以漸進的方式減少攝取量。

3.早餐吃飽、午餐8分飽、晚餐6分飽

重點在一天之中慢慢減緩自己的進食量。另外血糖下降有可能引起暴飲暴食的慾望，所以也不能吃太少。

4.一天喝三公升的水

水分可以刺激內臟活動，因此光是多喝水，就能提升身體代謝率。如果水喝膩了，也可以用其他熱量為0的飲料替代，以一天喝下3000cc為目標。

光是喝水，就能提升身體代謝率。圖片來源／ingimage
光是喝水，就能提升身體代謝率。圖片來源／ingimage

5.白天不空腹

由於白天空腹，會造成身體開始分解肌肉，反而讓基礎代謝能力下降，因此在白天肚子餓時，吃點小東西無傷大雅。特別是堅果類不會讓血糖衝得太高，是理想的零食。

6.控制酒精攝取

部分酒類熱量不高，會讓人誤解為喝了也對體重沒影響。實際上酒精會造成體內停止燃燒脂肪，因此殘留著酒精入睡，減重效果也會大打折扣，需要極力避免。

7.睡前五小時不吃東西

這是「空腹睡眠減肥法」最大的重點，實際上即使睡前感到肚子餓，就這麼直接入睡，隔天一早醒來也不會有什麼感覺。如果真的嘴饞到受不了，可以吃一下0熱量的優格或蒟蒻之類的食物。既然是「空腹睡眠」，當然得盡量避免睡前飲食，才能發揮功效。

日本 減肥

延伸閱讀

所有麵包都害我胖、不健康？ 日營養師破迷思：要注意這幾類

平時睡不飽靠假日補眠？ 日醫師警告：恐越睡越累

年輕女生最容易暈針 醫師曝「會遺傳」：這是基因優勢

前奧運選手曝減肥健身關鍵：不該先節食及做有氧運動

相關新聞

入住長照機構補助今起開放申請 全台約10萬家庭受惠

緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理，凡1...

明年底前 機關學校不提供免洗餐具、包裝水及飲料杯

環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲 111年12月31日前實施。行政院所屬中央二...

手機回收抽好禮 廢資訊產品回收加碼送購物金

數位資訊時代，手機、平板及筆電等已成為現代市民的日常，為鼓勵民眾回收廢資訊產品，台北市環保局與環保署共同推動「廢手機及廢...

國外研究：打流感疫苗可降低24％確診新冠肺炎機率

近期施打新冠肺炎疫苗外，今也開打流感疫苗，衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗施打間隔7天。根據國外研究，發現流感疫苗可降低2...

新制上路！今起自助餐店、便當店需設紙餐具回收設施

今天起，自助餐店及便當店必須要備有分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，設施明顯處要標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字...

國慶連假湧觀光人潮 「省道易壅塞路段」看這裡

今年國慶日連續假期自10月9日（六）起至10月11日（一）止。交通部公路總局說，受到疫情趨緩，三天連續假期預估主要旅次以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。