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佛光大佛懸日 台灣美景奇蹟

聯合報 / 本報綜合報導
《觀無量壽經》中十六觀之第一觀即是「日觀」，此為佛光山佛陀紀念館的佛光大佛。圖／莊佳穎
《觀無量壽經》中十六觀之第一觀即是「日觀」，此為佛光山佛陀紀念館的佛光大佛。圖／莊佳穎

位於高雄大樹的佛光山佛陀紀念館，是國際知名的宗教景點，一景一物，常吸引各地攝影好手捕捉美景，近日在疫情趨緩後，許多人不遠千里來到佛光山「追日」。

外交部推廣台灣人文的平台「Trending Taiwan潮台灣」介紹，佛光山「大佛懸日」是台灣奇蹟美景，當太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，太陽顏色會偏橘或橘黃，搭配角度適宜的地點，就會形成懸日。

「Trending Taiwan潮台灣」強調，完美懸日的拍攝點，需要耐心等待且仔細尋找，時間剛好配上好天氣，才能造就美景。

攝影愛好者莊佳穎，趁著今日的好天氣，分享等待多時所拍「大佛懸日」。夕陽落在佛光大佛的後方，猶如「佛光乍現」，又有倦鳥歸巢，更顯佛陀慈悲萬物，祥和如畫。

據《寶雨經》卷五記載，菩薩出現於世，能以智慧方便令諸有情改惡遷善，捨迷就悟，猶如太陽出現於世間，照臨萬物。因此，以太陽譬喻菩薩十種善法：

(1)破無明暗，猶如日行於空，威光炫赫，能令世間一切幽暗之處悉得明朗。

(2)覺悟有情，猶如日行於空，融和明麗，能令一切池沼蓮華悉得開敷。

(3)光耀十方，猶如日行於空，光耀十方，一切萬物無不蒙照。

(4)出現善法，猶如日行於空，以大光明普照一切，飛潛蠢動，咸遂其生。

(5)諸漏滅盡，猶如日沒時，光明隱滅，則群動皆息。

(6)能作光明，猶如日行於空，放大光明，破除一切幽暗，照臨萬象。

(7)映蔽外道，猶如日行於空，赫然照臨，螢爝之光自然不現。

(8)能示高下，猶如日行於空，照臨萬物，若高若下悉能顯示。

(9)發起善業，猶如日出時，能令世人各營生業。

(10)善人愛樂，猶如日行於空，內外明朗，凡諸善人無不欣愛，然若盜賊等輩為惡之人卻因之生起憎嫉。

日月風雷等自然現象，也常被運用在禪觀上，《觀無量壽經》中十六觀之第一觀即是「日觀」。

行此觀法，宜在落日之際，端身正坐面向西邊，諦觀落日，內心堅住 不移，就能清楚知道極樂淨土的方位。

佛光山佛陀紀念館的大佛懸日，被喻為台灣的美景奇蹟。圖／莊佳穎
佛光山佛陀紀念館的大佛懸日，被喻為台灣的美景奇蹟。圖／莊佳穎

佛光山佛陀紀念館 懸日

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