國產材變身文創商品 樂器、長凳、茶具上市快賣光
為提升我國木材自給率、推廣國產材使用，林務局去年祭出總獎金200萬元徵選國產材設計商品，不但要有設計巧思，更重要是能夠量產，吸引200多件作品報名，最後選出10件作品，都已商品化進入市場銷售，包括面紙盒、茶具組、食盒、長凳、開瓶器等，3件作品接近完售，還有5件作品未來將繼續量產販售。
林務局今天舉辦「國產材設計商品」頒獎典禮。此次得獎作品多元，台灣杉、相思木製成的「烏魚子食盒」透過早期沿海地區收穫烏魚子的靈感，製成實木環保食盒；肖楠製成的「魯班古架」發想自傳統魯班榫卯工藝，可用來放置瓷盤、平板電腦等多功能運用；香杉製成的「外星人面紙盒」同時也是夜燈，面紙還會散發淡淡木頭香氣。
此次作品量產數量依成本而有不同，大約都量產在百件以內，有三件接近完銷，包括以肖楠製成的茶具組「規矩」，有一個內含鐵片的茶盤、七個內藏強力磁鐵、由三種肖楠顏色組成的茶杯墊；台灣杉、台灣櫸製成的樂器「心鈴」，隨意敲打都能發出悅耳鈴聲，專門為兒童設計；另有以台灣櫸及藤編融合而成的長凳，是此次唯一的大型家具。
林務局長林華慶表示，台灣人工林產業剛起步仍有相當劣勢，如供應量不夠、樹種又相對多元，「少量多樣」無法立刻大量製成家具、建材，卻適合結合家飾或文創設計。他四年前到文博會特地參觀以木材為主的創作攤位，但年輕設計師用的百分百都是進口木材，還有許多人反問「台灣有木材？台灣不是禁伐嗎？」林務局因此推動各式政策，希望讓木材設計者更加了解國產材優勢。
林華慶說，國產材從人工林生產到後端製作，涉及許多不同產業環節，過去很長一段時間，國產木竹材產業、人才及技術都呈現凋蔽，但近幾年做好基礎工作，木材或竹材生產量開始增加，去年木材自給率僅0.5％，今年已經超過1%，預計2027年提高到5%，還有六年時間可以努力，但最主要仍要靠市場端，若消費者願意購買台灣木竹材製品，生產就會源源不絕。
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