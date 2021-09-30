文化協會百年特展 用音樂說台灣故事

在悠揚的《綻放‧福爾摩沙》（鋼琴、小提琴、大提琴）三重奏與張連昌薩克斯風四重奏團的演奏聲中，文協成立百年特展《新文化觀點 台灣音樂一百年》展覽將在中山堂展到11月7日，將會以靜態展品、動態影音互動、線上展覽等方式，讓民眾了解台灣音樂從鄧雨賢到五月天的百年發展史。

活動首先由菁英藝術家三重奏（鋼琴家陳玲玉、小提琴家蘇鈴雅及大提琴家婭力木）演奏《綻放‧福爾摩沙》，還有「張連昌薩克斯風四重奏團」帶來抑揚頓挫的「四季紅」與周杰倫的「mojito」的演出，短短幾分鐘的演出就讓現場觀眾走進台灣音樂從日治時期至今，綿延百年的時光隧道。

文化部次長蕭宗煌表示，今年適逢台灣文化協會成立百年，本次的特展《新文化觀點 台灣音樂一百年》以音樂的角度來看台灣音樂百年來的演進與改變，在這一時空背景下以音樂載體、傳統與西式音樂文化衝擊兩條不同的脈絡，探究這當中有哪些事件及契機，改變了台灣音樂的型態。

策展人呂鈺秀教授笑說，展場規劃「載體、音樂與新文化」與「傳統與西式音樂的新文化觀點」兩大單元，從實體音樂文物展示、台灣音樂家介紹、族群音樂分享，並結合影像及音樂互動裝置等；除了傳統靜態式展品瀏覽，同時也有動態的影音互動體驗，帶領大眾深入聆聽台灣百年的精彩音樂故事。

傳統藝術中心主任陳悅宜也說，透過專家與呂教授的整理與策展，也展現了重建台灣音樂史的成果，希望夠過展覽讓民眾能對台灣的音樂發展史引以為傲；動態展覽也可讓民眾更親近音樂誕生的故事，例如最早的本土錄音（客家民謠）、周杰倫發行的第1張唱片，還有首個在兩廳院演出的陣頭音樂等等。

【更多精采內容，詳見 】