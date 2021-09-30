6條精選自行車遊程台灣好行 皇冠北海岸線超值套票好康

2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展明天起到4日，於台北世貿中心展覽館一館盛大舉辦，計有全台13個縣市政府、近200家廠商、450個攤大展出，交通部觀光局北觀處設有攤位，宣傳台灣好行皇冠北海岸線及自行車旅遊。推薦6條精選自行車遊程，並有皇冠北海岸線超值套票好康。

北觀處為推廣北海岸自行車旅遊，今年首次辦理甄選活動，從43件參選遊程中選出6條北觀轄區內具代表性及創意特色的自行車旅遊商品，以16條多元自行車道之北海岸路線為主軸，包含雙灣、灣塔、萬金自行車道，串聯金山老街、野柳地質公園、龜吼漁港、極北點富貴角燈塔、白沙灣、淺水灣、和平島公園、觀音山等知名景點。

同時也結合汪汪地瓜園、牧蜂農場、萬里瑪鋉漁村、梯田等在地特色產業體驗行程，提供遊客更多元深度體驗的遊程選擇，將於本次旅展上銷售，北觀處更加碼針對前50名購買金牌、銀牌遊程的民眾提供價值500元之宣導品。北觀自行車遊程甄選獲獎的永欽、大創亞、豪全及永嘉旅行社現場也提供超值優惠，歡迎至攤位參觀。

另台灣好行皇冠北海岸線提供展場超值優惠，旅展期間到北觀處攤位與北觀粉絲團互動，即送紀念品1份，還可參加線上抽套票或紀念品加碼活動。