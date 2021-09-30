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扯！孕婦宮縮竟開「帕金森氏症」藥物安胎 高雄診所遭罰

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

一名懷孕5個月的護理人員，27日因宮縮到高雄鼓山區一家診所看診，結果發現診所竟將安胎用的安寶錠（ANPO），給成治療帕金森氏症的用藥伯汀錠（BUTIN），險些吃下肚！高雄市衛生局今派員查證，院方確實給錯藥，將依醫師法及藥師法開罰。

嫁到新竹的謝太太日前回高雄娘家暫居，27日因宮縮就醫，當時林姓醫師照了超音波認為胎兒沒事，建議吃安胎藥，她本身有護理背景，吃藥前習慣看藥名，但覺得與平常吃的藥不太一樣，上網一查，果然不是宮縮用藥，打電話詢問診所，才確認藥師給錯藥，請她回去換藥。院方指是最近換藥商，打錯代碼。

她表示，BUTIN這顆藥恐會穿過胎盤，萬一流產或畸胎誰能負責？院方實在離譜，這是她的第一胎，她好不容易受孕，但院方開藥竟沒有再去確認就給藥。

高市衛生局今天派員查察，醫師表示書寫完手寫病歷後，由行政人員協助鍵入電腦，但他未再次確認，已涉嫌違反醫師法第12條規定，將處2萬以上10萬元以下罰鍰。另藥師受理處方時，針對可疑之處未詢明原處方醫師確認後即調劑，涉違反藥師法第16條，將處2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局提醒藥師受理處方，應注意處方上年、月、日、病人姓名、性別、年齡、藥名、劑量、用法、醫師署名或蓋章等項；如有可疑之點，應詢明原處方醫師確認後，才可以調劑。

醫師 衛生局

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