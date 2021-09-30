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3年前蘇花改闖關成功 重機騎士今重返「直呼值得」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
吳祥瑀特別帶來3年前通車首日的罰單，也希望讓後人知道台灣曾經有過不讓機車行駛安全道路的歷史。 記者林佳彣／攝影
吳祥瑀特別帶來3年前通車首日的罰單，也希望讓後人知道台灣曾經有過不讓機車行駛安全道路的歷史。 記者林佳彣／攝影

蘇花改2018年2月5日開放部分路段通車，2020年1月全線通車，大型重機卻無法上路，引發車友不滿。交通部今天中午12點起，開放250c.c.以上大型重機可行駛蘇花改，試辦為期半年，現場500輛車集結陸續上路，全國各縣市約700位車友共襄盛舉。其中，台灣交通安全協會理事吳祥瑀在3年前通車日，騎乘大型重機從東澳端進入蘇花改遭開罰，今天更特別來騎一趟，見證歷史的一刻。

「等了3年，才終於等到。」吳祥瑀坦言非常值得，騎乘在蘇花改的感覺非常好，尤其隧道裡非常舒服，這條路又寬、又直、又好走，從蘇澳到東澳的車程不到10分鐘，但走舊蘇花公路至少得半小時。

吳祥瑀表示，蘇花改本是為所有用路人安全所開通的路，既然如此，只要是用路人就可以行駛，然後卻說，在隧道裡行車會有身心安全疑慮，因此禁止機車行駛，等於是排除機車的行駛機會，讓他們去走更加危險，且證實會害死人的舊蘇花公路。

「這張等於是一張獎狀的概念，要把它保留下來。」吳祥瑀特別帶來3年前通車首日的罰單，也希望讓後人知道台灣曾經有過不讓機車行駛安全道路的歷史。

立委葉毓蘭今天也特別來體驗，坐在車友火花羅後座的她說，蘇花改開放試辦大型重機上路，不只是重機界的大事，也是國內交通史上大事。葉毓蘭提到，與其說重機上國道，上蘇花改、走隧道，因為有太多問題而不能開放，不如自己親自體驗最準。

一名重機車友吳先生說，台灣山路很漂亮，但是舊蘇花公路等道路很危險，不僅得要和重車搶道，下雨還會遇到土石流、落石，因此也一直在等待、爭取可以上蘇花改。對於今天終於開放，他表示，「真的超開心，起碼路程縮短。」

宜蘭警方今天一早動員，在蘇花改蘇澳端、東澳端、南澳端，以及喜互惠蘇澳店進行交通指引。蘇澳分局長潘嘉旺呼籲車友，應遵守交通部公告相關規則，不可超速、任意變換車道等行為，違者將依法執行取締。

公路總局第四區養護工程處表示，截至下午3時，蘇花改北上方向共通過540輛大型重機，蘇花改南下方向共通過250輛大型重機，觀察通車首日大型重機騎士整體行車秩序良好。

宜蘭縣政府警察局交通警察隊指出，今日中午12點開放後，截至下午4點，蘇花改蘇澳到東澳段、南澳到和平段，共有911輛大型重機行駛；違規52件中，行駛路肩4件、同車道併駛48件，將依法開罰600元至1800元不等。

吳祥瑀手持3年前由本報報導其「闖關蘇花改」新聞，與立委葉毓蘭合影。記者林佳彣／攝影
吳祥瑀手持3年前由本報報導其「闖關蘇花改」新聞，與立委葉毓蘭合影。記者林佳彣／攝影
台灣交通安全協會理事吳祥瑀在3年前通車日，騎乘大型重機從東澳端進入蘇花改遭開罰，今天特別來見證歷史的一刻。記者林佳彣／攝影
台灣交通安全協會理事吳祥瑀在3年前通車日，騎乘大型重機從東澳端進入蘇花改遭開罰，今天特別來見證歷史的一刻。記者林佳彣／攝影
交通部今天中午12點起，開放250c.c.以上大型重機可行駛蘇花改。記者林佳彣／攝影
交通部今天中午12點起，開放250c.c.以上大型重機可行駛蘇花改。記者林佳彣／攝影
大型重機今起開放上蘇花改，現場500輛車陸續上路。記者林佳彣／攝影
大型重機今起開放上蘇花改，現場500輛車陸續上路。記者林佳彣／攝影
大型重機今起開放上蘇花改，立委葉毓蘭坐在車友火花羅後座前往體驗。記者林佳彣／攝影
大型重機今起開放上蘇花改，立委葉毓蘭坐在車友火花羅後座前往體驗。記者林佳彣／攝影
重機車友吳先生說，台灣山路很漂亮，但是舊蘇花公路等道路很危險，對於今天終於開放大型重機上蘇花改，他表示，「真的超開心。」記者林佳彣／攝影
重機車友吳先生說，台灣山路很漂亮，但是舊蘇花公路等道路很危險，對於今天終於開放大型重機上蘇花改，他表示，「真的超開心。」記者林佳彣／攝影

蘇花改 重機 蘇澳

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