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PChome 24h購物推「CSD X Kingston公益聯名口罩」
PChome 24h購物將於10月5日上午10點電商獨家首推「CSD X Kingston怪獸國度公益聯名款口罩」，為亞太區口罩設計大賽冠軍作品，畫風童趣可愛，來自馬來西亞的作者Yman.S特別設計繽紛討喜的「怪獸國度」，於口罩布面幻化出五顏六色的Q版小怪獸，象徵人們面對疫情挑戰，並鼓勵大眾克服恐懼，激發正面積極的態度勇敢奮戰，傳遞滿滿的防疫正能量。為了延續設計師理念，幫助更多需要的人走出困境，每袋「CSD X Kingston怪獸國度公益聯名款口罩」將提撥5%金額為公益款，捐贈予社團法人台中市自閉症教育協進會、台灣行動兒童療育協會，要請大眾一同發揮愛心。
去年底全球最大記憶體產品獨立製造商「Kingston金士頓」與醫療耗材品牌「CSD中衛」合作舉辦亞太區口罩設計大賽，以「記憶，讓我更強」為主題，希望藉口罩記錄這不平凡的一年，「怪獸國度Monster Nation」從千件作品中脫穎而出，透過活潑怪獸角色與樂觀防疫態度獲得共鳴，榮登最佳設計獎冠軍。
「CSD X Kingston怪獸國度公益聯名款口罩」外包裝為霧面夾鏈袋更顯質感，相較一般盒裝攜帶更方便，且用色簡單大方、有別於以往中衛彩色口罩鮮豔的包裝；「怪獸國度」字體也跳脫制式感、呈現逗趣氛圍，親子款包裝更結合小巧思，分別購入兩款、並合併袋上背景可呈現完整Monster Nation字樣，增添獨特互動。
PChome 24h購物10月5日上午10點起獨家開放「CSD X Kingston怪獸國度公益聯名款口罩」全站不限金額消費加價購，單袋5片裝售價89元，提供成人、兒童兩種尺寸，每筆訂單限購一袋，如需購買親子款（成人＋兒童兩款）須分為兩筆訂單選擇加價購商品。
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