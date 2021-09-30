失智老人基金會23周年 籲疫後加速診斷治療失智症

全球失智人口不斷攀升，民眾對失智症疾病認識仍有限，天主教失智老人基金會今舉辦「愛的迴響」23周年慶祝活動、附設的聖若瑟失智老人養護中心開辦20年，並呼籲今年9月國際失智症月「Know Demential！Know Alzheimer's！認識他、找到他、關懷他、照顧他！」，盼社會大眾共同關注失智症議題，及早診斷、即時治療，為失智症者打造友愛與尊重的環境。

天主教失智症老人基金會執行長鄧世雄表示，基金會開辦至今得到許多來自不同階層、不同宗教、不同族群的幫助，也堅持「愛就是在別人的需要上看到自己的責任」，並感謝「全人、全程、全家、全隊」四全照護團隊，全心致力關懷與照顧失智長輩，回首20多年前乏人問津的失智症照顧，如今已在台灣遍地開花，但仍有許多努力空間，未來也會持續奮力向前。

總統府資政張博雅表示，20年前曾來參加聖若瑟養護中心的成立，因為疫情，今天是4月以來第一次北上。她回憶20多年前尚未有失智症相關照護，曾見到1位親戚長輩鬧情緒、對家人發脾氣，讓家屬身心俱疲，也有看過40多歲確診失智症，但家屬難以照顧。失智照顧很辛苦、也吃力不討好，她特別感謝各機構、團體的工作人員及志工長年努力。

國民健康署副署長賈淑麗表示，到今年8月人口統計，全台老年人口比例為13.58%，等於社區中有388.9萬名長輩，然而失智症盛行率7.86%，且會隨著年齡增長，像是80至84歲有13%可能失智，相較65至69歲長者也有3至4%機率失智，政府致力推行2025年達到「失智友善777」目標，包括失智家庭照顧者有7成以上獲得支持、訓練罹患失智症人口有7成以上獲得診斷、服務全國民眾有 7%以上對失智有正確認識及友善態度。

國際失智症協會（ADI）指出，新冠肺炎短期內，罹患率可能因感染的失智症患者大量死亡而暫時下降，長期來看，新冠肺炎會傷害神經系統，恐導致失智症者大量增加，呼籲各國應加快腳步因應。

賈淑麗表示，目前台灣約有29萬名失智者，約八成五居住在社區，多由家庭照顧，國健署107年起推動失智症友善社區計畫，109年擴展到全國22個地方政府全面加入，統計至109年底，全國建置41處失智友善社區，辦理課程和活動觸及民眾超過126萬人次、招募41.5萬名失智友善天使及9200家友善組織，形成社區資源網絡，主動關懷並協助失智症及家庭。

疫情影響，居家防疫期間照顧者面臨更大挑戰及壓力，失智症者因認知功能、情緒調適能力下降，可能會出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺，較難理解或容易忘記防疫事項，容易成為疫情高危險族群。另外，失智者日常活動、大腦刺激減少，可能導致生活規律混亂、日夜顛倒、情緒不穩定，加速失智症者功能退化，而社區活動、服務減少，但失智者頻頻想出門，也可能增加與家屬衝突。

因此防疫期間，民眾仍須注意預防失智，包括多運動、多動腦、多吃地中海式飲食、維持健康體重，同時避免三高、抽菸、憂鬱、頭部外傷及聽力障礙，養成良好自我健康習慣，若發現家人或社區民眾出現失智症早期徵兆，可尋求各地失智症共照中心協助。