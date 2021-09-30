國慶連假第二波離島加班機 10月1日上午9時開賣

為因應國慶連假旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高金門及澎湖航線規畫第二波加班機，將於10月1日、周五上午9時統一開放訂位。目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局說，今年國慶離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）於本月13日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中金門航線提供1028個座位數，澎湖航線提供2912個座位數。

民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票（例如10月1日訂票者，應於10月3日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局也說，因中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，提醒旅客應提早抵達松山等五處本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式兩份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。

民航局說，依指揮中心公告，搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，如所搭乘航班時段（如早班機或晚班機）尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票；如欲於機場接受快篩者，可於篩檢站作業時間接受快篩。亦呼籲在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。