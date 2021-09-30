故宮門票年收入8億跌到2千萬 吳密察：推重磅展和五倍券

因為疫情，故宮5月15日至7月12日全面閉館，是故宮來台後首次長期閉館，也讓故宮的入館人數和門票收入雙創史上新低點，三年來衰退九成。故宮院長吳密察今赴立院報告故宮業務，被問及如何振興故宮參觀人數與門票，表示將透過重磅展覽和五倍券優惠措施方案，提升故宮人氣。

故宮7月13日開放後採預約入館，27日恢復營運。根據故宮統計資料，前年門票收入約8.5 億，去年因疫情縮水至1億，今年更慘，迄今僅有1千900 萬 。若與去年同期相較，故宮北院六月到八月的門票收入為去年的 87.71%， 南院為22.40% 。若以歲入執行率來看， 到八月底北院只有12%， 南院只有 41%。

吳密察表示，故宮南北院會配合五倍券推出優惠措施方案，包括，憑五倍券享9折、滿千送百等優惠。此外，故宮北院十月起將有「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」、「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」，以及南院「亞洲藝術節－印尼月」登場。

立委吳思瑤認為故宮加碼五倍券的優惠方案缺乏吸引力，建議與台北市政府及文化部相關場所配合，不要單打獨鬥。但吳密察認為，博物館最大的吸引力還是展覽，但故宮也會視情況調整五倍券方案。