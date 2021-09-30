中風婦「鋼鐵人」上身助復健 能走也能握筆

47歲林姓女子年初因腦中風導致右側偏癱，住院期間接受傳統高強度復健，但手腳仍不協調，醫療團隊安排出院後持續透過「外骨骼機器人復健訓練」，穿戴有如鋼鐵人般的輔具，一個月後行走能力提升，手指也能進行簡單抓握，大幅提升生活品質。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩說，林姓患者腦中風後一度臥床，無法翻身、坐、站等，住院三個月的黃金期接受腦中風急性後期照護模式(PAC)治療，雖然大關節能產生動作，但步態不自然、手部張力也限制執行日常動作，讓患者十分挫折。出院後接受外骨骼機器人復健訓練，協助上下肢動作及感覺輸入，讓大腦重新學習動作控制，藉此改善生活品質。

簡郁佩指出，外骨骼機器人外型如一套鋼鐵衣，目前亞大醫院有Mirror Hand(鏡像手)和Keeogo(啟而走)，主要運用在神經或骨骼系統疾病的患者，分別協助上下肢動作訓練，其原理是運用微小馬達和精密的電腦程式運算協助動作產生，提升患者肢體動作功能，強化肢體動作感覺回饋的整合，並刺激大腦對動作的感知與成像，讓大腦重新學習動作控制。

輕量化的Keeogo下肢外骨骼機器人，可依照患者下肢動作能力，精確調整動力輸出，利用感測器偵測髖與膝關節角度的變化，訓練患者行走及平衡訓練等；手部外骨骼機器人則可延伸至遠端手部動作，例如透過拿疊杯活動，誘發「有用的腦部重組」，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能。

復健部長周立偉強調，院內成立「智能復健機器人中心」，針對中風、脊椎損傷、腦傷、帕金森氏症等患者，量身訂製復健計畫，他也鼓勵病友，把握復健黃金期，都有機會重現再次行走和運用雙手參與活動希望和夢想。