聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假登場！台南蕭壠14倉藝術節暨兒童劇免費參觀

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，台灣藝術家雙人展「織質址製」先行開展。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，台灣藝術家雙人展「織質址製」先行開展。記者吳淑玲／攝影

台南市「蕭壠14倉藝術節」國慶連假即將登場，從10月9日（六）至11日（一）上午9點至下午5點，免費開放民眾參觀藝文展覽，觀賞豆子劇團、圓劇團、快樂鳥說故事劇團的戲劇演出，並舉辦有角落故事屋、糖倉市集、14倉電影院。台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰《織質址製》駐村成果展同步開展，運用在地產業製造剩餘材料，重組成有趣的藝術裝置，讓觀者更添獨特空間經驗，也相當值得一訪。

今年14倉藝術節精彩戲碼有10月11日下午4點在戶外劇場，當代馬戲特技表演團隊「圓劇團」，將帶來融合在地文化與現代肢體語言的台味馬戲《交陪曲》，主題包含〈風吹的幻境〉、〈節慶的交陪曲〉、〈鹽分地帶的狂想〉、〈綻放野性的花蕊〉，結合馬戲特技、當代肢體舞蹈動作，以及民間陣頭技藝、雜耍、民謠念歌等臺灣傳統文化元素。

園區邀請知名兒童劇團「豆子劇團」演出《賣香屁》與「說故事劇團」演出《等我有空，好嗎？》，分別於10月9、10日的下午3時30分於戶外劇場準時開演。《賣香屁》將民間傳說重新詮釋，導演運用幽默的臺詞及時空錯置的橋段，讓觀眾一同與演員互動、穿越時空化身古代人「陪審香屁案」！《等我有空，好嗎？》描述親子真情互動，透過戲劇重新審思父母親對於孩童的教育與關心，以及現今的電子產品對親子關係的影響、將觀眾一起帶入劇情當中，與故事主角一同參與這場溫馨的家庭親子劇。

活動期間還有全新的國際駐村藝術家特展登場。台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰於駐村期間探尋大台南地區的各種製造業工廠，對其進行觀察及研究，以物質呈現產業縮影。如製鹽副產品石膏，與鹽工眷屬竹編副業結合，將鹽、石膏、織品及機織織帶、大理石裁切剩料等，透過編織、重組等手法組合不同材質，拓展觀眾對日常生活物件的不同想像及可能性。《織質址製》展覽即日起在蕭壠A4-1館展出。

蕭壠兒童美術館有A14館《朋友‧友達》台日剪紙紙雕交流展，A9館日本藝術家鈴木悠哉的《幻影阿哥拉》裝置藝術常設展；臺糖冰店斜對面的糖倉市集，3天活動期間同步販售多樣美食、飲品與文創商品。14倉電影院則於每日下午2時都播放有適合闔家觀賞的電影。

2021蕭壠14倉藝術節10月9日至11日3天國慶連假每天上午9點至下午5點，免費參觀，活動詳細內容請鎖定蕭壠文化園區臉書粉絲團及官方網站。

台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影
台南蕭壟14倉藝術節國慶日登場，包括親子劇場表演都免費參觀。記者吳淑玲／攝影

藝術家 親子 藝術節

延伸閱讀

銘傳大學國慶禮賓人員亮相 他酷似年輕版賴清德

高市議會藍營批：國慶國旗在哪？ 陳其邁：依規畫懸掛

圖輯／國慶空中分列全兵力預演 各式戰機飛越府前天空

國慶展演「捍衛台灣」車隊 海巡署「陸上行舟」參演

相關新聞

10月1日水氣較多 東北部留意局部大雨

中央氣象局表示，明天水氣是比較多的一天，東半部有局部短暫陣雨，東北部也有局部大雨機率，其他地區則是多雲到晴，有午後雷陣雨...

《魷魚遊戲》玻璃橋怎麼過？ 「玻璃師父」來解說

最近超夯的韓劇「魷魚遊戲」，在第五關「跳玻璃橋」，參賽者必須分辨何者是一般玻璃，何者是強化玻璃，如果是踩到一般玻璃就會...

一周出包兩次 重症肌無力藥「美定隆」再回收全台3800萬顆

重症肌無力藥美定隆糖衣錠上周才因裝錯盒須回收40萬顆藥品，今天再爆因持續安定性試驗不合格，遭衛福部食藥署要求回收全批號產...

公費流感疫苗第1階段10月1日開打 10類人符合資格

公費流感疫苗第1階段明天起開始施打，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等10類人員。第2階段開打對象為50至64...

佛光大佛懸日 台灣美景奇蹟

位於高雄大樹的佛光山佛陀紀念館，是國際知名的宗教景點，一景一物，常吸引各地攝影好手捕捉美景，近日在疫情趨緩後，許多人不遠千里來到佛光山「追日」。

文化協會百年特展 用音樂說台灣故事

在悠揚的《綻放‧福爾摩沙》（鋼琴、小提琴、大提琴）三重奏與張連昌薩克斯風四重奏團的演奏聲中，文協成立百年特展《新文化觀點 台灣音樂一百年》展覽將在中山堂展到11月7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。