國慶連假登場！台南蕭壠14倉藝術節暨兒童劇免費參觀

台南市「蕭壠14倉藝術節」國慶連假即將登場，從10月9日（六）至11日（一）上午9點至下午5點，免費開放民眾參觀藝文展覽，觀賞豆子劇團、圓劇團、快樂鳥說故事劇團的戲劇演出，並舉辦有角落故事屋、糖倉市集、14倉電影院。台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰《織質址製》駐村成果展同步開展，運用在地產業製造剩餘材料，重組成有趣的藝術裝置，讓觀者更添獨特空間經驗，也相當值得一訪。

今年14倉藝術節精彩戲碼有10月11日下午4點在戶外劇場，當代馬戲特技表演團隊「圓劇團」，將帶來融合在地文化與現代肢體語言的台味馬戲《交陪曲》，主題包含〈風吹的幻境〉、〈節慶的交陪曲〉、〈鹽分地帶的狂想〉、〈綻放野性的花蕊〉，結合馬戲特技、當代肢體舞蹈動作，以及民間陣頭技藝、雜耍、民謠念歌等臺灣傳統文化元素。

園區邀請知名兒童劇團「豆子劇團」演出《賣香屁》與「說故事劇團」演出《等我有空，好嗎？》，分別於10月9、10日的下午3時30分於戶外劇場準時開演。《賣香屁》將民間傳說重新詮釋，導演運用幽默的臺詞及時空錯置的橋段，讓觀眾一同與演員互動、穿越時空化身古代人「陪審香屁案」！《等我有空，好嗎？》描述親子真情互動，透過戲劇重新審思父母親對於孩童的教育與關心，以及現今的電子產品對親子關係的影響、將觀眾一起帶入劇情當中，與故事主角一同參與這場溫馨的家庭親子劇。

活動期間還有全新的國際駐村藝術家特展登場。台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰於駐村期間探尋大台南地區的各種製造業工廠，對其進行觀察及研究，以物質呈現產業縮影。如製鹽副產品石膏，與鹽工眷屬竹編副業結合，將鹽、石膏、織品及機織織帶、大理石裁切剩料等，透過編織、重組等手法組合不同材質，拓展觀眾對日常生活物件的不同想像及可能性。《織質址製》展覽即日起在蕭壠A4-1館展出。

蕭壠兒童美術館有A14館《朋友‧友達》台日剪紙紙雕交流展，A9館日本藝術家鈴木悠哉的《幻影阿哥拉》裝置藝術常設展；臺糖冰店斜對面的糖倉市集，3天活動期間同步販售多樣美食、飲品與文創商品。14倉電影院則於每日下午2時都播放有適合闔家觀賞的電影。