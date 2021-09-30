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新冠未歇流感又來 專家籲打滿新冠、流感、肺鏈三疫苗

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
李慶雲文教基金會執行長呂俊毅、董事長黃立民和奧運拳擊國手黃筱雯（由左至右），共同呼籲秋冬時新冠、流感、肺鏈三種疫苗都要打好打滿。記者楊雅棠／攝影
李慶雲文教基金會執行長呂俊毅、董事長黃立民和奧運拳擊國手黃筱雯（由左至右），共同呼籲秋冬時新冠、流感、肺鏈三種疫苗都要打好打滿。記者楊雅棠／攝影

秋冬流感季即將到來，新冠肺炎疫情卻仍未歇，除此之外還有肺炎鏈球菌伺機而動。李慶雲文教基金會董事長、感染科專家黃立民表示，大家以為因為新冠肺炎疫情導致肺炎鏈球菌的感染人數下降，但事實上只是假象，整體死亡人數並未下降。因此在新冠肺炎疫情未歇、流感和肺炎鏈球菌仍在社區潛伏，「只要輪到，三種疫苗都要打」；並且可採打新冠肺炎前後一周，同時接種流感和肺炎鏈球菌疫苗。

黃立民表示，根據荷蘭研究，2020年肺炎鏈球菌感染人數雖有下降，但患者感染30天後的死亡率竟較2019年高出3.1倍；而台灣也看到同樣的情形，肺炎人數大幅下降，但因肺炎重症進入加護病房治療的人數並未減少。可見感染人數並未減少，只是新冠肺炎疫情而不去醫院看診，轉而潛藏在社區當中。

基金會執行長、台大小兒感染科主治醫師呂俊毅則表示，肺炎鏈球菌平時便潛伏在人類鼻腔中，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便伺機而動。而在新冠肺炎疫情流行下，一旦感染新冠病毒，再感染流感或合併侵襲性肺炎鏈球菌感染症，不但是引起重症或死亡的主因，也會增加臨床治療困難度。

尤其成年慢性病患者因社區肺炎住院的風險較一般人高，其中，糖尿病約高3倍、心臟衰竭成年患者約高5倍、慢性阻塞性肺病成年患者約高9倍。成年慢性疾病患者，如慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童等高風險族群在接種新冠和流感疫苗的同時，也要主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

黃立民表示，國際預估新冠肺炎今年冬天可能會被壓制，但其他呼吸道感染症是否會反撲不得而知。因此除了新冠肺炎疫苗外，也要接種流感和肺炎鏈球菌疫苗。

他說，國際上對於三種疫苗的接種間隔沒有特別規定，但我國規定，接種新冠肺炎疫苗若要接種其他疫苗，須間隔一周，因此可以接種新冠肺炎疫苗一周後，再同時接種流感和肺炎鏈球菌疫苗。

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