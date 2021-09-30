運將高速公路上突腦中風偏癱 台中榮總緊急取栓救命
45歲陳姓貨車司機今年3月北上送貨途經高速公路台中段時，突然左腳踩離合器使不上力，左手抬不起來，車停路肩求救時已口齒不清，就醫檢查懷疑是急性缺血性腦中風，轉送台中榮總發現右側中大腦動脈阻塞，由於其兩側頸部下方的頸總動脈完全阻塞，緊急改由穿刺頸動脈，成功腦血管動脈取栓，術後患者左手、左腳肌力明顯恢復，生活可自理。
陳姓貨車司機今天現身說法，並感謝台中榮總醫療團隊救治。他表示，他沒有高血壓等三高病史，以前上班時工時長，從凌晨2時30出車，有時候到晚上，平時沒有時間運動，也抽菸、飲料當水喝，體重飆到90公斤，發病後，他戒喝飲料、戒菸，每天走路當運動，也勤於復健，體重降到77公斤，他希望早日回到職場。
台中榮總神經放射線科主任陳文賢說，急性缺血性腦中風指腦血管突然被血栓阻塞，常會突然半邊肢體無力、說話不清、口歪眼斜或意識不清，若無法在黃金時間有效治療，面臨無法生活自理、甚至癱瘓或死亡。研究顯示，若能在中風發作6到8小時內使用機械取栓器打通阻塞的血管，會大幅提升三個月的良好預後。
陳文賢說明，陳姓病患因兩側頸部下方的頸總動脈完全阻塞，經判斷為罕見的高安氏動脈炎導致大動脈血管慢性阻塞，無法從鼠蹊部穿刺股動脈置入導管，取栓小組立即改以超音波影像導引穿刺病患頸部上方頸動脈置入導管，再將取栓支架置入右側中大腦動脈，成功將血栓取出，中風嚴重指數(NIHSS)也由12分夅為6分。
陳文賢指出，台中榮總腦中風團隊整合急診、神經內外科、神經放射科等多科專業經驗，提供中部地區全年無休急性腦中風緊急處置及腦血管動脈取栓術，對於常規由鼠蹊部股動脈穿刺執行腦血管取栓術經驗豐富，甚至特定狀況無法以鼠蹊部股動脈穿刺執行腦血管取栓術的病患，也能由穿刺頸動脈執行腦血管動脈取栓，及時打通腦血管，將腦細胞傷害降到最低。
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