10月狀告WTO又變11月 農委會：不是按鈴就能提告

中國大陸以檢出有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲」為由9月20日起暫停我國釋迦蓮霧銷往大陸，農委會主委陳吉仲喊話若陸方9月底前未給正面回覆，10月將向世界貿易組織（WTO）提出爭端解決。期限今到期，農委會表示將在11月WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫立會討論，對此時差，農委會強調國際爭端「不是法院按個鈴就提告」。

對於陸方暫停我國釋迦蓮霧銷陸，我方認為不合國際規範，應透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台溝通回應，我方9度要求技術性對話，仍遭「已讀不回」。農委會表示將在11月向WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫(SPS)例會討論，成為我國農產品狀告WTO首例。

陳駿季今天在行政院會後記者會表示，農產品檢疫問題是技術問題，就應該在技術平台協商。由於在WTO有機制，本來希望透過WTO規範協商，其規範在處裡農產貿易紛爭時，是先由SPS例會討論，不行時，才會有進一步的會議場合表達，第三階段才會進入WTO紛爭解決的系統，有不同層次，不是法院按個鈴就提告。

他說，SPS有例行會議、不是隨時召開，最近一次是11月初。因此10月中旬，就會提交相關提案。當初主張10月提出，就是10月會開始，現在資料已經準備好了，配合SPS相關會議，將在10月中提案、11月初處理。

對於農委會欲擴大外銷市場，但開拓市場需時間，陳駿季表示，一個農產品新市場開拓有時間性，但農委會已盤點檢視許多國家，有些國家並不需要檢疫，或任何檢疫證實，像香港、新加坡、馬來西亞，可以直接銷往的，會特別著重此區塊。

陳駿季說，至於生鮮蔬果不能外銷的，會用冷凍鳳梨釋迦處理，因為整個技術也都完全開發出來了。會依照不同品項分配，解決鳳梨釋迦的問題；其他市場開拓，也已同步跟其他國家協商，任何產品要外銷都要談檢疫條件。產地面則不會因為輸出大陸或其他國家就有不同待遇，將會建立外銷供果園和系統，維持品質。