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銘傳大學國慶禮賓人員亮相 他酷似年輕版賴清德
銘傳大學23名學生獲選今年國慶日禮賓人員，包括17名女生和6名男生，將在典禮上擔任中央區的指引及接待。成員今天亮相，過半都能擔任禮賓人員2次以上，其中李冠霆酷似副總統賴清德，鍾璦鴻則被評為很像南韓藝人表藝珍。
銘傳大學指出，今年是校內親善服務隊連續第37年服務國慶大典，因應疫情，在平時的訓練上做了滾動式的調整，並配合國慶整體防疫隨時做動態調整，練習即使戴上口罩，眉宇之間的笑意還是藏不著「笑在心中，漾在臉上」。
神似韓國藝人表藝珍的鍾璦鴻表示，因為口罩遮住了半張臉，所以如何讓眉宇之間，也能透露出善意的微笑是很不容易的。除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，並搭配適當的眼妝，這樣才能使對方感受到發自內心的微笑。
校方表示，預計今年10月初亮相全新服裝，強化服務的專業與品質。銘傳大學23名禮賓人員中，近半數都參與過國慶服務2次以上，除台風穩健，面對各樣突發狀況也能立即做妥善處理。
銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，今年持續加強防疫訓練，也提醒隊員若國慶典禮天氣如果悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，適時給予關心。因此在訓練時會特別著重觀察賓客狀況，若真有緊急狀況，趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓即時獲得最好的照顧。
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