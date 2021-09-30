最後一天！孩童防疫補貼逾6萬人沒領 6億經費將繳庫

行政院今年6月15日核發1萬元孩童防疫補貼，開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，申請系統將於10月1日晚間0時關閉。教育部統計，截至9月29日中午，已有97.23%符合資格者完成申領，換算下來約6萬3931人未領，若今天再沒領，將自動取消請領資格，由於是特別預算，6億多元的賸餘款項將繳國庫。

教育部公告，孩童防疫補貼領取方式有三種，第一是透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記領取。由孩童的父母或監護人其中一人，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號，以及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料。

第二種領取方式是透過ATM，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

第三種則是到郵局臨櫃申領，申請者要帶孩童健保卡正本，及申領人的身分證正本或居留證正本。孩童今年7月9日前無健保卡者，可攜帶有孩童的戶口名簿或身分證正本，及申領人本人的身分證、居留證正本到郵局櫃檯辦理。

教育部表示，截至9月28日12時，已順利將補貼撥入177萬3976人的指定帳戶，另有160人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到12時完成現金領取的人數累計達43萬2315人；郵局臨櫃部分，到12時完成現金領取的人數累計達3萬9712人。

教育部表示，由於這項補貼資料庫是以孩童健保卡號建置，因此還無法分析區域、身分或未領取的原因；另外，本補貼經費來源為特別預算，如有賸餘款，將依規定解繳國庫。