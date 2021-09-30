聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後一天！孩童防疫補貼逾6萬人沒領 6億經費將繳庫

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院今年6月15日核發1萬元孩童防疫補貼，開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，9月30日截止。本報資料照片
行政院今年6月15日核發1萬元孩童防疫補貼，開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，9月30日截止。本報資料照片

行政院今年6月15日核發1萬元孩童防疫補貼，開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，申請系統將於10月1日晚間0時關閉。教育部統計，截至9月29日中午，已有97.23%符合資格者完成申領，換算下來約6萬3931人未領，若今天再沒領，將自動取消請領資格，由於是特別預算，6億多元的賸餘款項將繳國庫。

教育部公告，孩童防疫補貼領取方式有三種，第一是透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記領取。由孩童的父母或監護人其中一人，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號，以及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料。

第二種領取方式是透過ATM，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

第三種則是到郵局臨櫃申領，申請者要帶孩童健保卡正本，及申領人的身分證正本或居留證正本。孩童今年7月9日前無健保卡者，可攜帶有孩童的戶口名簿或身分證正本，及申領人本人的身分證、居留證正本到郵局櫃檯辦理。

教育部表示，截至9月28日12時，已順利將補貼撥入177萬3976人的指定帳戶，另有160人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到12時完成現金領取的人數累計達43萬2315人；郵局臨櫃部分，到12時完成現金領取的人數累計達3萬9712人。

教育部表示，由於這項補貼資料庫是以孩童健保卡號建置，因此還無法分析區域、身分或未領取的原因；另外，本補貼經費來源為特別預算，如有賸餘款，將依規定解繳國庫。

健保卡 身分證 教育部

延伸閱讀

法國參議員將率團訪台 「外交泡泡」遵守防疫

孩童家庭防疫補貼最後一天 還有6萬餘人沒領

明年北京冬奧 只對大陸境內符合防疫要求的觀眾售票

9月防疫保單銷量約40萬件 買氣降至疫情以來新低點

相關新聞

10月1日水氣較多 東北部留意局部大雨

中央氣象局表示，明天水氣是比較多的一天，東半部有局部短暫陣雨，東北部也有局部大雨機率，其他地區則是多雲到晴，有午後雷陣雨...

《魷魚遊戲》玻璃橋怎麼過？ 「玻璃師父」來解說

最近超夯的韓劇「魷魚遊戲」，在第五關「跳玻璃橋」，參賽者必須分辨何者是一般玻璃，何者是強化玻璃，如果是踩到一般玻璃就會...

一周出包兩次 重症肌無力藥「美定隆」再回收全台3800萬顆

重症肌無力藥美定隆糖衣錠上周才因裝錯盒須回收40萬顆藥品，今天再爆因持續安定性試驗不合格，遭衛福部食藥署要求回收全批號產...

公費流感疫苗第1階段10月1日開打 10類人符合資格

公費流感疫苗第1階段明天起開始施打，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等10類人員。第2階段開打對象為50至64...

佛光大佛懸日 台灣美景奇蹟

位於高雄大樹的佛光山佛陀紀念館，是國際知名的宗教景點，一景一物，常吸引各地攝影好手捕捉美景，近日在疫情趨緩後，許多人不遠千里來到佛光山「追日」。

文化協會百年特展 用音樂說台灣故事

在悠揚的《綻放‧福爾摩沙》（鋼琴、小提琴、大提琴）三重奏與張連昌薩克斯風四重奏團的演奏聲中，文協成立百年特展《新文化觀點 台灣音樂一百年》展覽將在中山堂展到11月7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。