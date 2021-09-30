陸禁台釋迦蓮霧 蘇貞昌要求農委會改善外銷結構

中國大陸暫停我國釋迦蓮霧銷往大陸，我方認為片面終止不合國際規範，應透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台溝通回應，我方9度要求技術性對話遭「已讀不回」，今天屆滿，農委會尋求WTO機制解決爭端，並向行政院提出台灣水果外銷的精進策略。

蘇貞昌則在會中表示，政府積極開拓水果多元市場，以外銷、內銷、加工，三管齊下，並與農民團體加工業者，海內外共同努力下，今年國內鳳梨產地平均價格高於過去兩年平均價格，一到八月外銷中國以外的市場數量，較去年增加同期增加560％，外銷日本更是成長742％，幾乎是過去外銷日本的總和。

蘇貞昌請農委會推動因應措施，避免農民受到大陸影響，國人發揮愛國心主動買水果固然可喜、也很感謝，但農委會還是要拿出改善外銷結構、又能治本的好辦法，結合資源、媒合外銷，解決問題，特別是強化外銷冷鏈供應，加強防檢疫，以符合市場要求，降低仰賴單一市場的風險。

農委會今天在行政院院會報告「農委會採取措施穩定產地價格與農民收益」。農委會國際處長林家榮說，我國現在水果超過30種，過去相當仰賴大陸市場，大陸也在過去分別給台灣52項農漁產品零關稅優惠，讓台灣很多農產品外銷大陸。但從2016年以後，經過相關努力，外銷金額、數量，在大陸帳面逐漸下降到49％。

9月20日大陸暫停我國蓮霧、釋迦輸入後，農委會執行三項具體措施。第一項為「開拓外銷新興市場」，加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場；加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制；針對重要目標市場加強辦理拓銷活動，以釋迦5000公噸及蓮霧1000公噸為外銷目標。

第二是「全面強化國內行銷」，成立「好釋連蓮」訂購平臺，強化企業認購行銷，並加強實體通路及電商等多元通路採購量；運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購。第三項是啟動多元加工，導入冷鏈管理及加工技術，提高附加價值。

農委會表示，我國水果外銷以往高度仰賴中國大陸市場，最高占比達84.4%；經積極推動拓展新興市場各項措施後，自2017年起外銷中國大陸比例已逐年下降，2020年水果銷中比例降至75.9%，今年1至8月更降到41.5%。

農委會表示，該會將在各項成果的基礎上，持續精進水果外銷相關作為，尤其要積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷數量與品質，並降低對中國大陸的依賴，以維護農民收益。