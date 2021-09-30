三級警戒乳癌篩檢降17.4% 超過8600人篩陽未追蹤

乳癌為女性癌症發生率第一位，每天有39人患乳癌、7人死亡，適逢粉紅10月國際乳癌防治關懷月，國健署今天公布癌篩資料發現，乳房X光攝影檢查服務，每年的篩檢量約86萬人，先前三級警戒影響，截至今年8月底乳癌篩檢量約50萬人次，相較去年同期減少17.4%。統計顯示，仍約有8600多人尚未至醫療機構完成追蹤，意即可能約有600人，是潛藏的未經確診乳癌個案。

乳癌篩檢為什麼重要？北榮乳房醫學中心主任、台灣乳房醫學會理事長曾令民說，早期乳癌的5年存活率逾95%，且醫療的進步下，幾乎都能保留乳房完整的外觀；而晚期乳癌的5年存活率雖僅為33%，也請病人不要氣餒，接受治療也有很高機會，將其轉化為慢性疾病。

定期接受乳房X光攝影可達到早期發現、降低死亡率的目的，國健署篩檢資料顯示，乳房X光攝影檢查結果為陽性者，平均每17人就有1人罹患乳癌。

癌症篩檢、陽性率追蹤受疫情影響，截至今年8月，乳房X光攝影檢查服務約提供50萬人次，其中檢查結果為陽性約有4萬人。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，仍約有8600多人尚未至醫療機構完成追蹤，意即可能約有600人，是潛藏的未經確診乳癌個案。

曾令民也針對乳房攝影檢查結果，及處置做進一步說明。他說，結果一共分為6級，若報告數字顯示，0至3需要依照指示，定期篩檢或複檢追蹤；萬一乳房X光攝影檢查結果為4、5者，是發展成乳癌的高危險群，應儘速至醫療機構盡速確診、接受治療。

現行國健署參考國際及國內研究，補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且二親等具乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。

有鑑於部分民眾對於篩檢，有既定的恐懼印象，林莉茹指出，鼓勵符合檢查資格的女性朋友，只要攜帶健保卡，至國健署核可的219家乳房X光攝影檢查醫療機構，不需花費太多時間即可完成檢查。

乳癌篩檢共有安心流程4步驟，換上檢查衣、聽放射師解說、拍攝乳房影像與等候報告通知。林莉茹說，篩檢結果為陽性，也不要慌張，國健署認可國內162家乳癌確認診斷、治療相關醫療院所進行複確診，萬一有病灶，便可及早治療。

48歲的癌友王小姐，曾經也是害怕篩檢的一員，她說，起初雖然知道政府相關篩檢政策，但顧慮怕痛而一直沒有勇氣，直到兩年前年接到社區衛生所人員檢查通知，在他們細心解釋篩檢流程之下，自己便突破心防，參加人生第一次乳房攝影巡迴檢查服務。

「然後我就中獎了。」王小姐表示，經進一步切片確診為第1期的乳癌，接下來的一年間，尋求醫師專業建議，並積極配合手術、放射與藥物治療，逐漸恢復健康。她說，由於發現得早，現在她只需定期回診追蹤，生活跟以前幾乎沒有不同，至今仍感謝衛生所人員督促篩檢，也鼓勵女性朋友積極篩檢。