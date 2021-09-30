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台灣遠洋漁獲上榜美強迫勞動清單周年 NGO：對策呢？

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供
去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供

去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。「外籍漁工人權保障聯盟」今到行政院外陳抗，要求政府檢討現行制度的缺陷，並要求行政院長蘇貞昌，提出保障漁工人權的具體政策內容與時程表。

行政院參議何忠昇代表政院回應，他承諾今年12月底前，將會頒布漁業與人權行動計畫，此計畫內含七大策略，也是跨部會計畫，並表重視漁工人權與台灣的國際聲譽。但外籍漁工人權保障聯盟提出應由勞動部負責漁工勞動事務，政院沒有正面回應。

環團在現場擺放漆有「SOS」字樣的仿漁船船艙，艙內播放曾在台灣漁船上工作過的印尼漁工與其家人的陳情影片，希望政府重視外籍漁工的權利。環團也提出70名來自印尼、曾在台灣漁船工作過的漁工連署，以及萬份來自美國消費者的陳情信，表達立場。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任李于彤表示，上榜清單一年，打擊台灣人權形象，也可能影響台灣遠洋漁獲輸美，進而對經濟帶來負面衝擊，認為行政院應正視遠洋漁業中的強迫勞動與人口販運問題，提出跨部會的通盤對策。

綠色和平指控，從事遠洋漁業的外籍漁工遭到強迫勞動的事件多，今年發布的調查報告，有五艘與台灣有關的漁船遭控訴涉嫌強迫勞動，全數都有扣發薪資，以及船上生活與工作條件苛刻的狀況。

環境正義基金會專案主任葉于瑄表示，除了被點名強迫勞動之外，更首度被美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）列入非法漁業清單，產業急需改革；認為缺乏透明度而導致非法漁業與勞動剝削經常同時發生，應透過強制所有漁船裝設包括CCTV等電子監控系統，才能確實掌握漁船作業、漁工勞動情形。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，明年初政府需要接受兩公約的第三次國家報告審查，而國際審查委員已在今年6月28日提出的「議題清單」中，要求政府具體說明，究竟採取了哪些措施，能有效終結台灣漁船頻繁發生的多重人權侵害行為。因此，呼籲行政院誠實面對兩公約審查委員的問題，並應立即採取有效政策作為，保障漁工基本人權與尊嚴勞動。

去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供
去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供
去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供
去年今天，台灣遠洋漁獲首度上榜美國勞動部「童工及強迫勞動製品清單」，環團以及移工團體表示，今天滿一周年卻未見政府展現改革的決心與魄力，提出具體政策應對。圖／綠色和平提供

人權 行政院 外籍漁工

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