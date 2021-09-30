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交通部完成7900公里自行車道 再砸28億優化斷點

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部今天在行政院院會報告全國自行車整合推動成果，16條多元自行車路線，在今(110)年底將完成15條。圖/行政院提供
交通部今天在行政院院會報告全國自行車整合推動成果，16條多元自行車路線，在今(110)年底將完成15條。圖/行政院提供

交通部今天在行政院院會報告全國自行車整合推動成果。交通部表示，2015年起著手整合教育部、內政部與環保署等部會資源，在各部會及地方政府的分工合作下，近年來，全國已建置完成約7900公里的自行車道。今年5月納入「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」修正計畫，讓全國路網更完整。

行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌在會中表示，全國自行車整合推動成果報吿裁示，台灣有很好的可以發展自行車的環境，他上次擔任行政院長時，推動千里自行車道、萬里步道，還宣布5月5日為台灣自行車日，後來聯合國2018年才裁定為6月3日，他要求交通部在短時間內，讓全國自行車路網串起來。

蘇貞昌說，他上任後核定自行車多元路線後，要求四年要投入16億元，優化環島路網、打造國際化自行車路線，去年11月起又召開多起會議，今年5月再核定修正計畫，經費提高到28億元，讓全國路網更完整。

通勤自行車道也要建構起來，蘇貞昌說，他請內政部設定計畫時，將自行車道列入規劃大眾運輸工具的轉乘，從家中到捷運站、車站，鼓勵民眾方便使用自行車。其次，交通部應將自行車道路網連起來，這要更要加快腳步，要求交通部在短時間內，讓全國自行車路網串起來。

交通部路政司長林繼國表示，交通部於2015年起著手整合教育部、內政部與環保署等部會資源，在各部會及地方政府的分工合作下，近年來，全國已建置完成約7900公里的自行車道。

交通部於去年啟動為期4年（109~112年）的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，希望透過相關軟硬體設施的整備，包括：串連全台自行車路網、兩鐵轉運站與補給站的擴充、專屬識別系統與資訊系統的建置設計、安全及相關法規的修訂，來優化自行車路網的安全性與友善性，並藉由16條自行車多元路線，帶動在地化的觀光產業發展。

經過將近2年的時間，原本4年要完成的16條多元自行車路線，在今(110)年底將完成15條，在環島自行車道安全性與友善性的優化方面，也都進度超前。今年5月納入「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」修正計畫。

林繼國解釋，例如桃園新屋綠色隧道是國內相當有名的自行車道，在例假日往往吸引大量民眾騎乘自行車，另外，新竹新豐紅樹林自行車道也是重要的生態景點，目前，在縣市交界的地方，受到福興溪的阻隔，無法串聯，未來將補助新竹縣政府辦理雙新自行車道來加以改善。

自行車 車道 環島

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