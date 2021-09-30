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影／紙本5倍券買高鐵票 滿千送5折乘車兌換券
台灣高鐵上午舉行「振興五倍券」專案說明會，宣布TGo會員持紙本五倍券於10月8日至31日，至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1000元，就贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2000元送兩張，依此類推，每人最多送5張，限量10萬張，送完為止。
台灣高鐵表示，持五倍券購買的車票，不得找零、不得退票，贈送的「5折乘車票兌換券」可在12月1日至明年4月30日期間使用，但連假疏運期間不適用。
台灣高鐵也對數位綁定五倍券的民眾，推出「雙人55折」優惠，10月8日起透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區，購買搭乘日期為今年11月5日至明年1月20日的指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就可享55折優惠。
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