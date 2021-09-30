大型重機今上蘇花改 機車路權團體高喊：得到應有權利

251c.c.以上大型重機今天中午12點起，就能騎乘上蘇花改。台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會等團體號召全國各縣市車友到場響應蘇花改大型機通車，不少大型重機車友一大早先到喜互惠蘇澳店集結，上百輛等著上路「搶頭香」。

台灣安全交通協會理事長陳宏益表示，「恭喜大家今天得到應有的路權，我們稱它為復權，而不是開放。」他認為，大型重機行駛公路，本來就是交通公民應有的權利，今天相當高興，權力又回到所有摩托共同用路人的身上。

台灣機車路權促進會表示，交通部開放大型重機上蘇花改，讓交通安全更有保障，將持續爭取白牌、綠牌機車的用路權利。該會也感謝交通部前部長林佳龍、立委邱顯智、葉毓蘭支持，以及許多以行動爭取蘇花改的路權先鋒、爭取機車路權的夥伴。

台灣機車路權促進會公關部主任劉成謙說，十分樂見交通部願意開放大型重機通行蘇花改，但若當初從來沒有禁止，何必需要耗費龐大的社會資源，甚至浪費740萬元的納稅錢進行舉世未聞的「長隧道通行機車條件」研究。

為讓人民討回應有的通行權利，機車路權促進會與台灣交通安全協會一同提起開放機車通行蘇花改的行政訴訟，曠日廢時，勞民傷財，只為了破除公路總局說長隧道會窒息的謊言。

劉成謙說，每個人都值得使用安全的道路，蘇花改開放大型重機是解除惡性循環的一小步，也是機車正式化，正規化的一小步。我們沒有忘記，去年在蘇花公路被逆向砂石車撞斷魂的機車騎士，騎的是「普通」重型機車，同時「普通」重型機車也是蘇花公路沿線聚落居民最基礎的交通工具。

他再次重申，公路總局必須加速開放排氣量於大型重型以下之機車（白牌及綠牌機車）通行蘇花改、南迴改等省道，讓所有的人都可以使用安全的道路。他最後提醒車友及駕駛人，隧道內請保持至少50公尺，相當於三秒鐘的安全距離，保護他人，也保護自己。

公路總局蘇花改試辦大型重機車通行計畫於今天中午12時起試辦，試辦期間為期6個月，開放通行路段為，蘇澳至東澳段（台9線104K+130~113K+420）、南澳至和平段（台9線124K+640~145K+061）及和中至和仁段（台9線148K+840~154K+149）。