響應五倍券！高鐵推「6大超殺優惠」 滿千就送5折券限10萬份

為鼓勵旅客踴躍搭乘並響應政府振興五倍券措施，台灣高鐵公司今天宣布推出振興五倍券專案，「紙本券滿額送」提供TGo會員使用紙本五倍券購票滿千，即可獲贈「標準車廂對號座五折乘車票兌換券」，限量10萬份；綁定數位五倍券者，則可購買「雙人五五折」空前優惠，均自10月8日開始銷售。同時，祭出超狂高鐵假期「五星自由行」以及「自駕輕鬆升級」二項商品，不僅價格超殺，用五倍券購買再享單筆滿五千即送「標準車廂對號座五折乘車票兌換券」的驚喜加碼，今起即可預購。

此外，高鐵說，針對喜愛多樣化住宿選擇的旅客以及通勤族分別推出加碼優惠。廣受旅客喜愛的高鐵「飯店聯票」產品，自10月5日至12月29日透過飯店官網訂房，除享專案房型優惠外，加購高鐵車票再享六折起的優惠；同時，為回饋通勤族旅客，這次也推出「10月通勤有禮」好康，凡TGo會員於10月1日至10月31日購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於七五折優惠回饋。

高鐵說，以上各專案均適用「會員搭乘再享50點」限時優惠，TGo會員於10月1日到12月31日期間搭高鐵，除原累積點數外，另加贈50點紅利點數 （活動期間每會員限回饋乙次）。

各項優惠內容說明如下：

● 「紙本券滿額送」：TGo會員持紙本券購票滿千即贈五折乘車券

TGo會員持紙本五倍券於10月8日至10月31日間至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座五折乘車票兌換券」一張，滿2000元送兩張，依此類推，每人每次最多贈送五張，限量10萬張，送完為止。持五倍券購買的車票不得找零、不得退票，贈送「五折乘車票兌換券」可在12月1日至明年4月30日期間使用（疏運期間不適用）。

● 「雙人五五折」：數位綁定享雙人同行購買指定車次全票五五折優惠

雙人同行的旅客自10月8日起透過台灣高鐵網路訂票系統​「雙人55」專區購買搭乘日期為11月5日至明年1月20日指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享五五折的限量優惠。該專案銷售至發車前第五天，優惠座位數量有限、售完為止。該案車票付款後不得變更，取票則可透過車站自動售票機、售票窗口及便利商店等通路（T Express行動購票App不適用）；退票時需兩張全票同時辦理。

● 「五星自由行」：高標準車廂對號座來回車票+入住五星飯店超值價

提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉義、台南、高雄等地知名五星級飯店，以平日兩人成行、高雄出發且入住台北晶華酒店為例，每人只要2990元，相當於來回車票加10元即可輕鬆入住五星飯店，平日出發再享升等豪華客房，即日起開放預購（適用出發日期自10月8日起），使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座五折乘車票兌換券」一張。

● 「自駕輕鬆升級」：高鐵來回車票+36小時租車優惠，享車型免費升等

專案提供高鐵來回車票搭配租車，適用取車車站包括台北、台中、嘉義、台南、左營五站，高鐵來回車票加36小時租車，以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3179元起，相當於高鐵來回車票+199元就送36小時租車，再享免費天天車型升等。即日起開放預購（適用出發日期自10月8日起），使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座五折乘車票兌換券」一張。

● 「飯店聯票」：飯店官網訂房加購高鐵車票享六折起優惠

旅客購買高鐵「飯店聯票」，透過飯店官網訂房，除享專案房型優惠外，長榮集團六館及晶華集團12館，加購高鐵車票再享六折，另有118家優質飯店，加購高鐵車票亦可享六五折，10月5日起開放預訂（適用出發日期自10月8日至12月29日）。

● 「10月通勤有禮」：TGo會員10月搭高鐵通勤可享75折回饋

為回饋通勤族旅客，高鐵公司10月份持續實施「通勤有禮專案」，凡TGo會員於活動期間（10月1日至10月31日）購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於七五折優惠回饋。11月初將統計符合資格者，將購票總額25%轉成TGo紅利點數，並於11月10日歸入TGo會員帳戶，搭乘越多回饋越多，每個會員帳戶回饋上限為62次。依據政府公布的防疫指引，如10月31日前提前恢復自由座服務，該項短期優惠活動期間及適用條件將按全車對號座實施天數機動調整。

高鐵發言人孫鴻文說，這次有四加二項產品規畫，其中五折乘車券限量10萬份應該供不應求，主要是希望拋磚引玉，透過這樣方式喚醒還沒有計畫消費者使用，反應好可能會加碼。

效益部分，孫鴻文說，今年1到8月平均載客率四成三、四成四，跟以往六成五、六成六差很多，今年1到4月有接近五成八，年初沒有年中疫情這麼嚴重，5、6月數字很低。希望10月公司運量可達七成，是個很高目標，11、12月會更高，可能會到七成五。不過他說，目前還是全車對號座，七成要透過自由座銷售，讓目標達成，也希望疫情趨緩、防疫有成狀況下，讓產品有自由座銷售。據悉，高鐵已將自由座規畫提報交通部。