故宮改隸文化部？吳密察：最適組織研究計畫十月底出爐

今年3月故宮傳出將改隸文化部，引起全國熱議，但行政院並未公布改隸規劃與時程表，故宮則以120萬的經費，委託學者進行最適組織型態委託研究計畫。故宮院長吳密察今赴立院報告業務時，表示此一研究計畫已完成期中報告，期末報告表定十月中旬完成，再經過審議程序，報告預計十月底出爐。

立委黃國書表示，根據這份期中報告對世界上國家級博物館的研究，羅浮宮比較朝向政府單位，其他如大英博物館等多為行政法人組織。若研究後發現故宮最適合的型態是行政法人，會依此方向推動組改?

吳密察表示，法人和政府組織的差別在於用人和經費的彈性。行政法人在台灣有很好的成功經驗，但也有不足。他舉例，現為法人的兩廳院，最大的財產是擁有高規格高標準的空間；而故宮最重要的財產是文物，如何將這些文物編入行政法人之中，恐怕是轉為行政法人會遇到的重大問題。

立委林奕華表示，故宮不能只用一個研究報告便決定組織，必須多做幾份報告；未來還要開公聽會。不能只用一個研究報告。吳密察表示，此一研究報告只是政策的參考，是行政院決策的參考之一。