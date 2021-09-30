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空品不良季來了！台南備戰 博物館設空品維護區抗紫爆

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
空品不良季來了，台南市環保局推動亮麗晴空PLUS進階版計畫。記者鄭惠仁／攝影
空品不良季來了，台南市環保局推動亮麗晴空PLUS進階版計畫。記者鄭惠仁／攝影

秋冬是空品不良季，台南市環保局全力備戰，除持續執行「亮麗晴空PLUS」計畫外，並在奇美博物館設置「空品維護區」、列管大型開發案加強其施工機具油品及排煙檢測、全市增加稽查檢測能量達74.5%等。環保局表示，空品達橘色提醒，將啟動跨局處、甚至跨縣市空汙應變。

台南市環保局長謝世傑今天表示，市府多年來推動「亮麗晴空計畫」、「亮麗晴空PLUS」進階版計畫以來，轄內自有空氣汙染源已由過去3成3降為2成4。經統計，今年1至9月全市空氣品質AQI

良好 (AQI<50)的比例達50%，創下歷年同期新高。近10年來，全市細懸浮微粒濃度改善率也達50%，顯示出長期以來空品管制的成效。

市長黃偉哲上任後，為加速空氣汙染防制，實施「亮麗晴空PLUS」進階版計畫，推動固定源、逸散源、移動源及綜合策略等8大面向計45項管制策略。成效最顯著的是將538座工業燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，汰換量99%全國第1。去年起陸續與前20大工廠排放大戶共37家業者協商達成減量共識，業者總計將投入9.1億元提升設備效能與製程改善，預估至2023年共可減少揮發性有機物371公噸、硫氧化物161公噸、氮氧化物144公噸、粒狀污染物32公噸。

另明年將在奇美博物館設「空品維護區」，日後進入的機車都須是已完成定檢的車輛，柴油車須持有自主管理標章，並搭配車牌辨識系統取締，預定明年1月至6月宣導，7月起開始管制。

9月至隔年3月為空品易不良季節，謝世傑說，也會較平時增加74.5%稽查檢測量能，投入工廠廢氣排放、露天燃燒等稽查；人力之外也會搭配微感器、無人機拍攝等科學儀器全面為空品把關。

奇美博物館 台南 空氣汙染

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