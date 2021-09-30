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明起變天！吳德榮曝天氣好轉時間點 到這天又開始下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨5時40分衛星雲圖。圖／氣象局
今晨5時40分衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，昨天全台最高溫在南部（屏東牡丹鄉）36.0度，其他各地高溫雖未達、但仍接近警示標準：北部（台北內湖區）34.4度，中部（南投市）35.5度，東部（花蓮光復鄉）35.5度。今晨各地晴朗無雲。

吳德榮說，今受太平洋高壓影響，各地白天晴朗炎熱，紫外線強、最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。各地氣溫：北部20至35度，中部23至36度；南部22至36度，東部21至35度。

吳德榮說，明天、周六太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生；北台灣高溫略降。

吳德榮說，下周日天氣好轉，各地晴時多雲、山區午後有局部降雨的機率；東北部亦偶有零星降雨。

吳德榮說，下周一至三西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。

吳德榮說，蒲公英颱風由於雙眼牆的置換過程，昨上午8時恢復為強烈颱風，今晨2時又再減弱為中度颱風。今天清晨2時在日本南方海面，向東北往日本東方海面加速前進，有逐漸減弱的趨勢，並無侵襲日本的機率。

吳德榮 高溫 颱風

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