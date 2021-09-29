陽明山名茶為什麼消失？「草山紅」慢速推理歷史謎題

陽明山上曾經出產享譽國際的紅茶，茶園卻在1990年代集體消失。台師大台史所助理教授陳志豪與研究團隊耗時兩年，結合田野調查與耆老口訪，並跨海取得美國的檔案紀錄，完成「草山紅：陽明山國家公園的茶業發展史1830-1990」一書，由衛城文化出版。他透露，寫作此書特別將歷史研究思考過程抽絲剝繭地演示出來，形容這本書是「慢節奏的歷史推理」。

2016年，陽明山面天坪石屋的調查研究引發考古界爭論，陽明山國家公園管理處為了追蹤石屋身世，決定進行此地的產業調查。2018年委託陳志豪團隊進行為期兩年的陽明山國家公園清代、日治與光復後茶產業史調查。

陽明山國家公園管理處處長曾偉宏表示，若談起「台灣茶」，很少人會聯想到陽明山。但若問起老一輩居民，卻常說以前大屯山區到處都是茶園，甚至能吟唱採茶時隨興創作的「褒歌」。透過此次茶產業史的研究，終於確認，大屯山區的茶早在19世紀初就有一定規模，而且和硫磺一樣，曾在台灣早期的國際貿易中扮演重要角色。

陽明山是台北人休閒運動的重要空間。陳志豪表示，陽明山因鄰近淡水港，產自陽明山的茶曾外銷至歐美各國。陽明山上的許多古道、橋樑，如許顏橋、三板橋，皆是因應早年運茶需求而建造。日治時期，陽明山本地茶農合資成立公司，甚至率先投入生產紅茶，開創榮景。1970年代是大屯山區製茶場林立的蓬勃時期，但到了80年代，北台灣工商業化、農村人力不足，茶產業面臨缺工影響而式微。之後更因中南部高山茶興起，茶園遂從陽明山區消失。

現今陽明山國家公園第二苗圃內，還留有一小塊舊時茶園，這裡的茶樹經鑑定為「小葉種青心烏龍」，由茶改場副場長邱垂豐命名為「草山紅」。邱垂豐表示，因為日治時期的台灣茶以紅茶為主，因此命名為「草山紅」，未來希望將此一品牌重新推上市場。

研究生林品中進行田野調查與耆老口述歷史時，認識會唱採茶歌「褒歌」的阿嬤。他為此創作台語歌「想．茶」，採用七字調、四句聯的寫法，並讓阿嬤具時代感的聲音融入歌中，共同唱出關於陽明山草山紅的故事。