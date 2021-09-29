台灣是民主福地？ 台灣人有苦難言

《惠譽信評》預估台灣GDP成長率將高達6%、《CNN》稱台灣是「最民主的地方」、《經濟學人》資訊社的民主指數台灣排亞洲第一、行政院長蘇貞昌更稱「台灣是亂世中的幸福之地」，但基層民眾抱怨疫情讓日子過不下去，商家一家一家倒、在野黨則批民進黨藐視立法院、無視在野意見。境內與境外，政府與民間，好似活成平行時空中。

另外，在兩岸議題上，經濟學人一度為台海局勢提心吊膽，稱台灣是「世界最危險的地方」，最近共機天天飛過領空，台灣人卻仍照常度日，似乎感受不到危機何在。複雜的局勢有如「橫看成嶺側成峰」，但不難看出台灣民眾對台灣政治局勢、防疫現狀不滿，有「恨鐵不成鋼」之感、外國機構則覺得台灣人是「身在福中不知福」。

經濟成長兩樣情

惠譽信評預估台灣的GDP成長率將高達6%，較上期預測再上修1.5%，是疫情下全球少數上修成長率預測的國家，過去一年間的GDP、進出口表現也相當亮眼，更是民進黨、行政院不斷誇口的大成就，行政院長蘇貞昌更驕傲表示，「台灣是亂世中的幸福之地！」

但對於基層民眾來說，GDP成長並未回饋到一般生活，因疫情帶來的內需蕭條在擴大出口的光環下，被經濟指標嚴重忽略。雖近期疫情趨緩，無薪假人數略有減少，但五月的疫情爆發、三級警戒實施後，光是住宿餐飲業的無薪假人數，就一度飆至2.6萬人，且近期仍有不少小商家因不堪疫情損失而陸續停業。

塔綠班與最民主國

此外，近日台灣被CNN節目點名為疫情下，全世界「最民主」的地方之一，經濟學人資訊社評定台灣民主指數更名列前茅、居於亞洲第一、世界第十一，高度稱讚台灣在投票率、公共事務的參與和新 冠肺炎防疫上的表現，尤其是成功的防疫讓民眾「對政府信任度進一步增強。」

然而，在台灣人眼中，這樣的評價似乎在說的是另一個世界。在五倍券議題上，具有立院席位絕對多數的民進黨團在與行政院閉門協商後，就敲定五倍券不收1000元、直接發放的措施，完全忽略在野黨的角色，甚至被譏為「塔綠班」，與CNN認為的民主國家相去甚遠，且據台灣民意基金會調查，約有690萬的民眾對指揮中心的疫苗接種政策感到不滿。

安全與不安全

不過在另一方面，經濟學人雜誌曾因台海兩岸關係緊張，在今年4月將台灣評為「世界最危險的地方」，擔憂中國隨時會武力侵台、謀取統一，也猜測台灣是否會成為美國的棄子，充滿濃厚的驚恐與不安情緒。

在台灣民意基金會九月的調查顯示，台灣成年人對蔡英文政府處理兩岸危機的能力信心薄弱，有信心、沒信心的比例相近，各占45%左右。但對實際生活在台灣的民眾而言，中國軍機三不五時就飛越領空，似乎已是家常便飯，大家依舊安然度日，一般民眾似乎普遍感受不到外國人所謂「台海局勢非常危險」的恐慌。

外人看不到的苦

從多個事件與評價來看，對外國人來說，台灣整體而言或許的確如蘇貞昌所言，是個「亂世中的幸福之地」，沒有封城、沒有疫苗強制接種令、沒有過度限制人民自由，但台灣民眾想知道的是3+11的真相為何？何時才能自由選擇、打到新冠肺炎疫苗？且疫苗採購資訊不夠公開透明，仍有黑箱嫌疑；比起外國機構的稱讚、經濟成長預測，老百姓更在乎的是工作與下一餐在哪。即使知道台灣有台灣的好，但同時無奈外人看不到台灣基層民眾的痛。【更多精采內容，詳見 】