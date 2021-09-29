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民眾黨祭百萬獎學金 盼研究接軌台灣

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣民眾黨推出「眾智成城」碩博士生論文研究獎助金計畫。(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)
台灣民眾黨推出「眾智成城」碩博士生論文研究獎助金計畫。(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)

年輕學者如果以國家安全、人民幸福與經濟繁榮為研究目標，可以申請額外獎學金，並有機會將研究化為政策。台灣民眾黨於29日提供百萬獎學金，鼓勵國家重大議題的研究。主席柯文哲說，面臨藍綠內鬥與政媒合一的新威權制度，希望發起用知識提升政治品質的「新文化運動 2.0」。

研究與社會相契合

柯文哲回憶他做研究的經驗，老師曾對他說過：「你們這些臨床醫學院念博士班的人，你們在選題目的時候，要選對台灣社會有用的題目。」柯文哲補充說到，研究「黃熱病」一樣可以拿博士、升教授，發表論文到美國雜誌。但台灣很少「黃熱病」病例，研究「黃熱病」台灣沒有什麼好處，柯文哲說，我們大家都知道台灣面臨很多問題，但我們希望台灣年輕人在做研究時，內容能與社會需求相契合。

柯文哲說，台灣整天忙於政治惡鬥，失去論述重大議題的空間，在政媒合一的新威權政府下，只要有任何不同意見，馬上被打為中共同路人。民眾黨要發起「新文化運動 2.0」，讓政治回歸專業，用知識來提升政治品質，來面對台灣現階段所面臨的重大議題。

獎學金促三大議題

解說台灣民眾黨碩博士論文獎助金計畫，政策智庫召集人張其祿說，將提供三大方向的論文獎助金，包括國家安全(國家和平獨立案例、全民國防意識或資訊戰等)、人民幸福(如居住正義、少子化與人口老年化或新住民等)與經濟繁榮(如永續經營、產業轉型或綠能發電等)。

民眾黨獎助學金計畫採階段性給付，最高獎助金額為5萬元。具體流程如下，民眾黨於9月28日開放獎助學金的報名，全台博碩士們以論文大綱申請報名，明年1月公布第一階段入選者，並發放5000 元獎助金。在碩博士完成論文後，便可再獲得1萬元。

如果論文有具體的解決方案，可供政府決策參考者，最後加碼3萬5千元。本計畫正式錄取名單將於2022年8月6日公布，總獎金額度達100萬元。【更多精采內容，詳見

台灣民眾黨 柯文哲 黃熱病

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