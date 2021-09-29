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澎湖鄉親起紅疹非怪病 皮膚科醫師：全台有零星個案

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

澎湖不少民眾皮膚出現紅疹，奇癢難耐紛紛至皮膚科就診，更引起遊客恐慌，澎湖縣衛生局委請衛福部澎湖醫院及高雄長庚醫院皮膚科主治醫師李志宏、花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興跨海進行遠距門診。台灣皮膚科醫學會今指出，近期澎湖民眾身上出現紅疹，初步診斷為接觸型皮膚炎，並非怪病上身，呼籲民眾勿恐慌，若有紅疹可至皮膚科治療，戶外活動亦可著長袖防護。

台灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，經過皮膚科醫師了解，以及綜合看診民眾症狀、近期社區看見毛毛蟲出沒，民眾皮膚起紅腫症狀，像是丘疹樣蕁麻疹（papular urticaria），也合併有濕疹的變化，不排除是由在樹木草叢中棲息的毛毛蟲、其身上的纖毛所造成。目前三總皮膚科醫師林佳樺、萬芳醫院皮膚科醫師林怡慈也在澎湖診療，協助鄉親就近治療。

朱家瑜推估，近年全球暖化，近期雖過了中秋節，天氣仍舊暖和，可能導致毛毛蟲依舊活躍。近期東北季風開始強勁，毛毛蟲的纖毛會透過強風吹送，散佈在空氣中。民眾在戶外活動時，皮膚接觸到毛毛蟲纖毛，因而出現紅腫癢疹等過敏反應。他透露，過去夏季時一個門診會看3至5個此疾病患者，特別戶外活動、公園野餐、或到花東旅遊的民眾最常見，台灣本島各縣市都有零星個案。

台灣皮膚科醫學會強調，毛毛蟲皮膚炎透過空氣傳播，並不會傳染，建議民眾從事戶外活動或通勤時，可以穿著長袖衣物和長褲，減少暴露部位。這些皮膚症狀大多在1至2周會痊癒，如果紅疹搔癢等症狀引發不舒服，請盡速就醫，醫師會根據紅疹及癢感程度給予藥膏或口服藥物，切勿隨意自行購買藥物塗抹，也不要過度搔抓，以免症狀惡化。

皮膚科 醫師 澎湖

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花蓮慈濟皮膚科醫師視訊診療 舒緩澎湖居民皮膚紅腫癢

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